乏力、畏寒、哮喘、关节痛、反复感冒  天越热，这些病治疗效果越好

杭州很快要进入梅雨季节，最近许多人已出现全身乏力、疲倦、失眠心烦、口舌生疮的症状，这些可能都是湿气缠身引起的。中医有道是“百病由湿起”，眼下这个阶段，体内袪湿正当时。

李大姐的家是杭州城北的一套老房子，房间在一楼，一到梅雨季，潮湿得不得了，人也跟着难受，头昏乏力，嘴巴苦苦的。去年夏天，她在浙江省中山医院针灸科做了三次督灸，身体一下子轻松、透气了许多。

尝到冬病夏治祛湿的甜头后，她今年提前去医院预约，“还没到最热的时候，来咨询的人已经很多了。”

冬病夏治，最好的时间在“三伏”，此时阳气旺盛，采用温阳药物温通阳气、驱散寒邪，提高机体的抗病能力。一些在冬春好发或加重的疾病，利用夏季病情缓解时进行预防性治疗，可以减轻其在冬春发作的程度和次数。

老百姓认准浙江省中山医院，已有56年的历史，因为除了传统的穴位敷贴，医院针灸科、呼吸科还在省内率先开展一些特色疗法。本周起，大家可到浙江省中山医院莫干山路院区、庆春路院区预约冬病夏治。

脐疗、麦粒灸、铺灸

消化不好关节寒痛不妨试试

浙江省中山医院针灸科为国家临床重点专科，开展冬病夏治历史悠久，在传统疗法的基础上，如今有了新“三宝”——脐疗、麦粒灸、铺灸。

脐疗：直接敷贴或用艾灸、热敷等方法施治于患者脐部，激发经络之气，疏通气血，调理脏腑，针对消化系统、妇科疾病，可拓展应用到膝盖冰寒、肩关节痛等症状。

麦粒灸：将艾绒搓成麦粒大、圆锥形的灸柱，用棉签蘸着酒精涂在足三里等特定穴位，然后用火点燃，等有痛感了，赶紧按压，连续做10~20次。该法适合一些特定病症，比如崩漏（月经淋漓不尽），治疗前需要辨证取穴组方，该法用的火力虽小，但穴位精准、效应更强。

铺灸：一种在人体的背部督脉和督络，以隔姜灸来治疗疾病的特色疗法，适合督脉诸证和慢性、虚寒性疾病,如强直性脊柱炎、类风湿关节炎、风湿性关节炎、痛经（子宫内膜异位症）、慢性肠炎、慢性腹泻等，又叫督灸、长蛇灸。

针灸科韩德雄副主任说，铺灸是从传统和民间疗法中挖掘和总结出来的一种独特灸疗方法，具有艾炷多、火力足、温通力强的特点，是冬病夏治疗法的“经典”。

针灸科病房现在有一位年仅29岁的许先生，被腰痛困扰两年，之前以为是腰椎间盘突出，在其他地方断断续续地治疗，但无明显好转，无奈之下，转来浙江省中山医院针灸科求诊。

李星凌主治医师接诊后发现，患者腰部虽有压痛，但是骶髂关节损伤的症状更明显，伴有晨僵，在床上翻身时也疼痛明显。浙江省中山医院院长、风湿病专家高祥福主任医师会诊后，最终确诊许先生为强直性脊柱炎。

“强直性脊柱炎暂无根治的办法，我们给他量身定做了一个方法，铺灸、电针、中药治疗，三管齐下。原来许先生在病床上只能躺着、不能动，一个疗程下来，疼痛明显少了，晚上也能睡得着。”韩德雄副主任说，科室里的医生也会赶在冬病夏治高峰来临之前，找同事帮忙做铺灸，缓解自己关节、虚寒性疾病的问题。

针灸科冬病夏治的预约也从本周开始，具体问题可到科室详细咨询，浙江省中山医院莫干山路院区、庆春路院区同时开启预约。今年男科也开展了冬病夏治，也可以预约。

有哮喘反复感冒的人

本周二可去呼吸科预约

浙江省中山医院呼吸科的冬病夏治疗法有穴位贴敷、穴位注射、超短波、超声药物透入、中药内服等方法，患者可以根据自己的情况，并结合医生的建议，选用2种以上疗法进行治疗。其中，超短波、超声药物透入疗法很有特色。

“穴位贴敷每次需要4~6个小时，膏药贴久了，一个是不方便，另一个是不舒服，容易皮肤破损。那么，有没有方法既能促进药物吸收，又能大大缩短贴敷时间，减少副作用，减轻病人的不适感呢？”呼吸科主任楼黎明介绍说，今年科室对穴位贴敷进行了优化改良，推出了超短波疗法。超短波原理是通过超短波刺激穴位，促进药物吸收。该法与穴位贴敷结合起来，可大大缩短穴位贴敷时间，从而减少贴敷的不良反应。

三年前，一个萧山大妈找到浙江省中山医院副院长张弘看哮喘，除了中药汤剂，她第一次尝试冬病夏治，穴位贴敷加超短波治疗和穴位注射，坚持了两个月，当年难得地过了一个舒服的冬天，就连手足冰冷的老毛病也神奇地好了，第二年叫了好几个小姐妹一起来。

呼吸科的另一个特色——超声药物透入疗法，大大缩短了每次冬病夏治的治疗时间，一次只需20分钟左右，时间虽短，但药物吸收比较快，适合慢阻肺、哮喘、鼻炎患者，以及有过敏体质和畏寒容易感冒体质的人。

楼黎明主任说，一位40多岁的女性患有哮喘很多年，过敏很厉害，穴位贴敷时对胶布也过敏，使用吸入药物也会感到不适，之前去做脱敏治疗，治疗过程中发生严重过敏反应，两条腿都是紫色的。“当时三伏天已经过了，但她自己要求，希望用超声药物投入疗法，做了几次下来，她高兴得不得了，身体既没有过敏反应，入冬哮喘的发作频率也少了，今年很早就来我这里预约了。”

因为来做冬病夏治的人太多，每年夏天，呼吸科必须得增调医生和护士，加班加点才能完成。有需要的朋友，尽早去莫干山路院区的呼吸科预约治疗。今年冬病夏治从6月12日开始，每周二、五上午。

冬病夏治时间表

头伏：7月17日

中伏：7月27日

中伏加强：8月6日

末伏：8月16日

末伏加强：8月26日

上午：8：00~11：30 下午：13：30~17：00

禁忌症

1、有严重心、肝、肾、脑疾病患者，恶性肿瘤患者，严重糖尿病患者，严重过敏体质者，皮肤长有疱、疖或皮肤有破损者。

2、处于疾病发作期（如发热、哮喘急性发作期等）的患者。

3、孕妇及哺乳期妇女。

4、易上火之人。

注意事项

1、药物穴位敷贴后如有局部皮肤出现瘙痒时，不要用手搔抓以防感染。敷贴4～24小时后，局部若有发痒发热、皮肤发红为正常；若皮肤出现水疱，涂烫伤膏或紫药水，敷贴24小时内患者禁用冷水洗澡，不曝晒。

2、慎食寒凉肥甘滋腻之品，夏季炎热，往往易贪凉饮冷，若大量进食寒凉之品，则易致中阳受损，脾胃虚弱，甚至损及一身之阳气，影响治疗效果。若服用大量肥甘之品，易伤脾胃，影响消化，易导致阳气不运，变生它病。

3、冬病夏治包含了中医丰富的理论基础和实践经验，建议在正规医院医生的指导下，根据个体的体质和病证的具体表现辨证施用。