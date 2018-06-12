高温养生“关键词”：防暑、降温、补水

大量研究表明，当人体暴露于高温，则会引起人群中暑，发生虚脱、晕厥和热射病等。此外，长时间暴露于高温下，会对身体调节机制造成很大负担，心率、呼吸速率、血液黏稠度和凝固性都会随之增加，而血管收缩反应减弱，循环系统功能下降，引发机体循环系统、呼吸系统、肾脏器官等功能性障碍。

6月全国各地持续高温，天气炎热，此时的健康防护更是必不可少。对高温的健康防护有三个关键词：防暑、降温和补水。

防暑。最简单的办法就是尽量躲避高温，减少高温暴露。在高温天气下，应避免在一天中最热的时候外出，减少剧烈运动。如果已经外出，则尽快转移至可庇护场所中以避免高温暴露。法国国家级热浪应对策略中心建议，人群在高温天气下保证1天中待在一个凉爽的地方持续2小时～3小时。因此，家长在校门外等待接孩子的时候，可以尽量避免待在室外，而是在附近的房屋中避暑，最大程度减少暴露。此外，千万不可以将小孩单独留在已经停驶的车辆中。

降温。在室外温度很高时，关闭门窗并开启空调或电扇，以保持房间温度的凉爽。可以在室外温度降低一些时开窗通风。但是温度高于35℃时，电扇已经不足以阻挡热浪引起相关疾病，建议还是使用空调。夏季可增加洗澡次数，保持身体凉爽。如果在室外活动，需要注意穿着浅色、宽松的衣物。同时，佩戴有遮阴的帽子，以及太阳眼镜，避免紫外线侵害。

补水。高温时身体为调节温度会产生大量汗液，因此身体需要及时补充足量水分，例如喝白开水、绿豆汤等。要注意避免喝糖分高及含酒精的饮品。