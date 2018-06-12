空调一开，颈椎病患者抬不起胳膊、转不了头

龚女士患颈椎病多年，之前症状较轻她也就没在意。2个月前，她的颈、肩、背两侧的“筋”都扯着疼；最近因为天热吹空调，她的颈椎病再次加重，胳膊无法抬起，脖子不能转动，甚至因为头部微仰地与客户交流而被投诉，很是尴尬。后来听介绍说集庆门大街家乐福超市对面的南京易可中医门诊保守治疗颈肩腰腿痛有一套，便慕名找到了易可门诊顾问、南京中医药大学杭柏亚教授。

杭教授经详细手诊后告诉龚女士，这是典型的颈椎病引起的颈肩疼痛，双上肢和颈部活动受限，而疾病康复的关键是要解决“筋”的问题。

杭教授说，“筋”是中医骨伤的概念，包括韧带，肌肉，肌腱等，还包括一些软骨。中医认为“骨正筋柔，气血自流”，筋柔了气血流通了，骨头自然顺了。临床发现，如果重视治筋，颈椎病、腰椎病、膝关节等问题都可迎刃而解。而高频电火花恰恰是治“筋”利器——解决了如何将药物直达病灶组织，营养神经根、消除无菌性炎症、松解粘连的肌肉和软组织的问题。

同时易可门诊以高频电火花为基础，独创了三阶段治筋防复发体系，结合熏蒸、敷贴、中医导引术、口服中药等不同方法，进行治筋、柔筋、防复发， 有效改变了“或休息或手术”的尴尬，同时解决了疾病反复发作的难题。

杭教授特别提醒患者，即将进入梅雨季节，天气湿热，室内开空调寒气容易入侵，室外湿气重，湿寒入侵诱发颈肩疼痛，此时更应关注自己的“颈肩腰腿”。