先天性无精症男子圆生育梦

被确诊为克氏综合征——先天性无精症的男性，是不是就意味着这辈子都没法生育了？其实还真可能有转机。据广医三院生殖医学中心男科专家介绍，目前有一项新技术——睾丸显微取精术有可能帮这类男性患者找到精子，但这项技术能取到精子的比例约为40%~60%，不能“打包票”。不过，对于患有先天性无精症的男性而言，这种可能性还是为他们孕育自己后代带来了希望。

努力“造人”无果

男子查出先天性无精

黄先生结婚多年，婚后和妻子努力“造人”，却一直怀不上孩子。2016年，他做相关检查，结果确诊患有克氏综合征——一种性染色体畸变，这意味着他的精液中测不到精子，可理解为先天性无精症。医生告诉他，如果想生育得借助捐精。

从未听过克氏综合征的黄先生和家人都难以置信，四处寻医问药，但得到的结果都一样。

在广医三院生殖医学中心，黄先生从男科副主任医师安庚处了解到，借助睾丸显微取精术，有可能找到精子。这让他和家人看到了希望。

2016年底，手术如期进行。术中，安庚切开黄先生的睾丸组织，发现已严重萎缩，竟只有黄豆般大小！在这么小的睾丸中找精子，医生将显微镜放到最大，花了近四个小时，看到眼花才找到了20多条精子。

“正常男性的精子数量以亿来计算，而这20多条精子对他来说却意味着全部。”安庚感慨道。后续的进展十分顺利——术中找到的精子成功与黄先生妻子的卵子受精形成胚胎，胚胎顺利着床、成功受孕。今年3月，黄先生的妻子顺利生下一个7斤三两的宝宝。

借助睾丸显微取精术

一部分患者找到精子

据介绍，克氏综合征是由一种性染色体异常导致睾丸功能受损的疾病，是男性不育的原因之一。克氏综合征这个病名可能大多数人都会感到陌生，有数据显示其发病率约0.1%~0.2%，这意味着约一千个男性中就有1到2名类似的患者。这类男性患者在青春期之前性激素水平是正常的，睾丸体积变化不甚明显；而到青春发育的中期和晚期激素变化明显，睾丸体积显著减少，生殖细胞数量急剧减少。时间越久，找到精子的机会就越少。只有约8%的克氏综合征患者过了青春期之后精液里还可能会有精子。

所以，很多克氏综合征的患者在确诊后，只能通过供精孕育后代。不过，目前借助睾丸显微取精术有可能帮助患者找到精子。操作时，在显微镜下，医生切开睾丸组织，从细如毫毛般的输精管中寻找精子。

“显微手术取到精子比例只有40%~60%。”安庚说，这一技术也不能“打包票”，不过对于先天性无精症男性而言，这可能是他们孕育自己后代的最后希望。

青春期前确诊

有机会取精冷冻保存

据安庚介绍，临床上只有25%克氏综合征的男性能够被诊断出来。对于男孩子而言，如果错过了孕期或新生儿期的筛查，青春期之前的筛查也很重要。因为在青春期之前，克氏综合征患者的睾酮水平跟正常男孩是一样的，到了青春期中期、后期，其睾酮水平跟不上，其他激素水平也出现异常变化，生精功能损伤。如果能在青春期之前被诊断出克氏综合征，通过激素替代治疗，还是有机会获取精子进行冷冻保存，或者做睾丸组织的冷冻保存，为婚后孕育后代争取机会。随着科学技术的进一步发展，未来不排除通过冷冻部分青春期睾丸组织，以后在需要时通过体外诱导产生精子来获得精子、圆克氏综合征男性的生育梦。