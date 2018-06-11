中国-德国中医药中心在汉诺威成立

6月8日，“中国-德国中医药中心”学术研讨会暨揭牌仪式在德国汉诺威医科大学（以下简称MHH）举行。“中国-德国中医药中心”由中国中医科学院牵头筹建，天士力集团、汉诺威医科大学和德国联邦医师公会下属德中医学会共同参与建设而成，是中国中医药管理局认可的国家级海外中医药中心。该中心的建立是中德卫生领域合作的重要成果，也是天士力中药国际化战略的重要举措之一。天士力将通过与欧洲主流医学研究机构深入合作，探索中西医融合临床路径，进一步促进德国及欧洲医学界对中医药诊疗效果、特点及机制机理的了解与认可，加快现代中药国际化进程。

中德双方嘉宾为中国—德国中医药中心揭牌

中国中医药管理局国际合作司副司长朱海东，中国工程院院士、中国中医科学院常务副院长黄璐琦，中国驻德国大使馆一秘谢作前，天士力控股集团董事局执行主席、天士力医药集团股份有限公司董事长闫凯境，MHH教授委员会董事、肾内科主任 Prof. Dr. Haller, Hermann，MHH教授委员会董事、康复科主任Prof. Dr. Gutenbrunner Christoph，德国医师工会荣誉主席Prof. Dr. Eckel Heyo，德中医学会执行主席Dipl.Kfm. Hess Renate，德中医学会副会长Dr. Martin Schloh，共同为中心揭牌并致辞。

中国中医药管理局国际合作司副司长 朱海东

在揭牌仪式上，朱海东表示，中国-德国中医药中心的建立是中医药国际化迈出的重要一步，相信该中心会顺利发展并造福两国人民。

中国工程院院士、中国中医科学院常务副院长 黄璐琦

黄璐琦介绍，该中心将在康复疼痛管理、妇科、代谢等领域广泛开展业务。

天士力控股集团董事局执行主席、天士力医药集团股份有限公司董事长 闫凯境

闫凯境在发言中表示，天士力始终致力于推动传统中药国际认知和中西医学融合，让中药成为世界共享医药。为此，天士力规划了走出去、走进去、走上去的国际化“三步走”战略，以期实现中医药科技和标准的国际化对接，使中药真正成为“国际药品”，成为国际市场医生、患者和医保机构都能够接受并使用的临床一线用药。天士力将借助中德中医药中心的建设，践行“三步走”战略，开辟中药国际化新通路，充分发挥中医药的独特优势，为全世界患者带来福祉。

MHH教授委员会董事/康复科主任 Prof. Dr. Gutenbrunner Christoph

出席揭牌仪式的嘉宾还有望京医院院长朱立国、西苑医院党委书记刘捷、中国中医科学院针灸研究所所长景向红、国家中医药管理局欧大非洲处处长金阿宁、天士力医药集团股份有限公司副总经理章顺楠、天士力医疗投资欧洲区总经理苏建森、德国针灸认证主席Dr. Weiberlenn Thomas等。

天士力医药集团股份有限公司副总经理 章顺楠

揭牌仪式后，中德双方专家召开了学术研讨会，与会专家进行了主题报告，分享各自在不同领域的研究成果，并展开深入探讨。

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