“天士力杯”首届全球大学生中医药国际化征文启动

7月5日，在国家中医药管理局中医药国际合作专项的支持下，中国中东欧中医药中心、黑龙江中医药大学国际交流合作处、世界针灸学会联合会秘书处、上海中医药大学中医药国际化发展研究中心联合举办的中医药国际化“振兴龙江”研讨会暨“天士力杯”首届全球大学生中医药国际化征文启动会在黑龙江中医药大学举行。据悉，此次征文活动旨在为进一步传播与弘扬中医药文化，服务中医药“走出去”，培养中医药国际化人才。

在研讨环节中，与会专家学者围绕中医药服务黑龙江经济产业发展、中医药健康旅游、中俄医疗产业合作等问题进行了深度探讨，给中医药国际化发展提供了诸多建议,并以本次研讨会为契机，进一步加强中医药国际化领域的交流合作，希望通过征文活动为中外学子搭建中医药国际化的学术平台，为中医药国际化发展提供智力支持和建议，共同推进中医药国际化发展。

据了解，本次全球大学生中医药国际化征文活动，不限国籍、不论专业、不分年级，目的就是在于为大学生搭建高水平的学术交流平台，拓展学生国际视野，培养其跨学科研究能力。

据主办方介绍，此次征文活动的投稿截止日期为9月30日，参赛论文既可以使用中文也可以使用英文，论文的主题为围绕中医药国际化相关的内容。据悉，投稿截止后，经过专家评审、网络评审，拟评选出一等奖论文3篇，二等奖7篇，三等奖10篇，获奖者还将获得相应的奖金作为奖励。

主办方还特别提醒，此次征文活动的参赛文章必须为未公开发表的文章，已公开发表过的文章不得参加。