鄂州市中心医院开展甲状腺义诊

6月8日上午，为配合第十届国际甲状腺知识宣传周活动的开展，湖北省鄂州市中心医院在执行院长刘黎明教授的倡议与带领下，甲乳外科联合产科、内分泌科、超声科、肾内科、核医学科、检验科的知名专家教授，在中心医院门诊前广场开展了为甲状腺患者和孕妈妈的大型咨询义诊及健康教育指导活动。

为了参加本次义诊，有些专家放弃了陪同孩子参加高考的宝贵机会，近二十名专家教授参加本次义诊，他们耐心详尽地回答甲状腺病人及孕妈们的咨询，用通俗易懂，妙趣诙谐的PPT科普讲座使座无虚席阳光健康教育大讲堂充满会意的笑声。

在活动现场，来自鄂州市中心医院的多名专家学者就大众关心的问题做了相关报告和推广，让大家对甲状腺知识有了一个比较清晰的了解，并提醒大家要养成良好健康的习惯，不要让甲状腺疾病趁虚而入。

通过免费接受咨询，活动板报宣传，甲状腺疾病及围产期健康知识讲座，甲状腺知识有奖竞猜，宣传册，宣传纪念品发放，甲状腺肿瘤双细针穿刺及甲状腺彩超减免费用，为200余名前来咨询的甲状腺患者和孕妈进行了别开生面的义诊，获得了广大市民的交口称赞，取得了良好的社会效益。