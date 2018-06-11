新形势下口腔专科临床大医生应该如何培养？

6月9日欢乐口腔医疗集团与卡瓦集团举办“新形势下口腔专科临床大医生培养”高峰论坛，就医生培养模式、市场机制下口腔专科医生应具备哪些成长能力、如何培养能符合市场机制下的口腔专科医生的需求等话题进行了探讨。

中华口腔医学会名誉会长王兴教授解读了目前国内外临床医生的培养方式。他表示，我国口腔医生培训制度还处于探索阶段，借鉴国外的先进经验和做法有一定的必要性。口腔医生是我国口腔医疗卫生机构中的主体，口腔医生的质量直接关系到人民群众的口腔健康。如何建立和完善口腔专科临床大医生的培养，对于提高我国口腔医生队伍的整体素质和医疗服务质量具有十分重要的意义。随着数字化技术和智能化技术在口腔领域的发展，如果不继续学习，很难再胜任口腔医生的工作。在王兴看来，口腔机构人才的培养应该是规范、健康的发展，而不是简单地用高薪挖人。

中华口腔医学会名誉会长赵铱民教授表示，医学生从高等医学院校毕业后，只是获得了医学基础知识，远不能满足临床工作的需要，还必须经过长期的规范化培训和医疗实践，并不断创新和完善临床医生培养体系，才能培养出更多符合时代要求的、合格的临床医生。最后赵铱民教授强调大医生的标准应该是要有高尚的医德医风，丰厚的人文素养，精深的专业能力，示范的引领创新能力。

“全国老年人缺牙大约为50～60亿颗，口腔医生则不足20万。”中华口腔医学会副会长刘洪臣在谈及口腔临床大医生培养时说，口腔临床医生的培养正处于一个矛盾的时期，而产生这个问题的根源，则是巨大的社会需求量与口腔医生培养不足之间的矛盾，这是口腔行业现实的主要矛盾。

北京口腔医学会会长、中华口腔医学会监事长孙正教授指出，一个大医生，除了自己的素质过硬、技术精湛以外，再就是社会的认可。“我这些年来努力做的一件事，就是让民营口腔工作者能够拥有和公立医院的口腔科医生同样的平台。”无论是公立医院还是民营医院，培养口腔专科大医生要建立口腔医师培养基地，明确目标，全面培养，既要有理论知识和技术能力的培养，还要包括诸如职业道德、诊治习惯以及对患者和工作的态度的素质教育。另外，还要培养医生的创新精神和国际视野。

欢乐口腔医疗集团董事长、中华口腔医学会口腔民营分会委员马春敏说：“在数字化时代，建议更多年轻医生在AI智能化、技术研发上超越前辈。欢乐口腔在大医生培养方面，不仅按口腔专业成立了5个专科学术委员会，定期进行口腔前沿技术的学术交流和疑难病例的讨论，并成立了口腔医疗培训中心，培养了大批口腔精英人才，还陆续与美国哥伦比亚大学、纽约大学等口腔医学院签订了学术交流互访协议，与20余所高等医学院校签署了就业培训计划，成为多所院校的临床实习基地。”

医院要发展，医生培养是中坚力量。第四军医大学口腔医院急诊与综合临床科主任陈永进表示，医生培养首要标准就是按合格医生培养，这就要求医生们不仅要不能只具备口腔医学知识，还要具备全科医生的专业知识，医生的定位首先是医生，其次才是口腔医生。那么如何培养专业合格的医生？陈永进表示，毕业前培养和毕业后的继续教育都必不可少，口腔医学发展迅速，作为一名合格的医生必须时时刻刻掌握新的技术和知识，从这一程度上来讲，继续教育或许比毕业前教育更重要。

谈到口腔医生的培养，北京枫景口腔门诊部创始人何桐锋表示，口腔临床医生首先要在思想上进行转变，其次要做好全科医生和专科医生的过渡，还应学会借助自媒体的力量，做好医生与门诊的品牌塑造，这也是对医生适应环境能力的要求与培养。

针对医生集团下的医生应该如何培养的问题，约克牙医创始人CEO任鹏表示，虽然目前医生集团处于初期发展阶段，但是“鲶鱼效应”不可小视。从医生“多点执业”到医生“自由执业”，可以看出政策的鼓励和引导。医生集团的发展，既有利于均匀分布口腔医疗资源，又让医生有了更多发展的平台。

欢乐口腔医疗集团总裁孙延表示，欢乐口腔已经向“医生集团”+平台转型。他把欢乐口腔定义为口腔医生创业的孵化器，把每个进入的医生都当作自己的客户，一方面给医生更多的学习机会，另一方面，有市场化的薪酬机制，并跟随医生的整个创业周期提供相应的服务。

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