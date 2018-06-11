研究：儿童适量摄入海鲜有助于降低慢性病风险

人类健康和营养科学教授David W.L.Ma，加拿大圭尔夫大学人类健康和营养科学博士研究生杰西·伯恩斯发表在《对话》网站上的文章表明，海鲜比以植物为原料的食品更能有效地减少患乳腺癌的风险。

欧米伽-3脂肪酸通常存在于植物和海鲜中。饮食中如果缺乏欧米伽-3脂肪酸，就会成为导致癌症等慢性疾病发作的主要因素。健康的饮食可以显著降低患癌症的风险。这使得人们对欧米伽-3脂肪酸的作用产生了浓厚的兴趣，尤其是在预防乳腺癌方面。

实验研究表明，在孩子生长和发育的早期阶段，摄入欧米伽-3脂肪酸可能对降低日后患乳腺癌的风险起到一定作用，但并非所有的欧米伽-3脂肪酸都是一样的。到目前为止，我们的许多研究都显示出，欧米伽-3脂肪酸的好处可以归因于海鲜中的欧米伽-3脂肪酸(EPA)和二十二碳六酸(DHA)。与此相反，在亚麻和油菜等植物中含有阿尔法-亚麻酸(ALA)的欧米伽-3脂肪酸并不是那么有效。

圭尔夫大学的研究小组在老鼠身上做了一项研究，比较了ALA和EPA+DHA(不饱和脂肪酸)对肿瘤生长的影响。结果表明，这两种方法都有利于改变乳腺发育，从而降低患乳腺癌的风险。它们还减小了乳腺癌发病的肿块，减少了其种类。然而，这项研究也表明海产品中的欧米伽-3脂肪酸在降低乳腺癌风险和改善方面可能更有效。

那么，我们的饮食中是否有足够多的以海鲜为原料的欧米伽-3脂肪酸呢？

据研究，北美人的饮食中每天大约摄入1到3克的ALA，每天只有100至150毫克的EPA+DHA，然而，越来越多的研究表明，为了促进健康发展和预防慢性疾病，EPA和DHA的摄入量应该要高得多。

这不是一个新概念。美国国立卫生研究院的建议是：为了促进健康发展和预防疾病，EPA+DHA应该占我们每日能量摄入的0.3%。基于此建议，DHA-EPA omega - 3研究所报告称，这相当于1到8岁儿童体内433至600毫克的EPA+DHA。要想达到这一水平，可以每周食用二到三次鱼，或者摄入高质量的EPA+DHA补充剂。

儿童体内以海产为基础的欧米伽脂肪酸的摄入量与成人不同。之前的研究已经表明，北美儿童的EPA和DHA摄入量低于成年人。事实上，美国的一项研究显示，84%的儿童每周至多食用一次鱼或海产品。

因此，在孩子年幼的时候，多摄入海鲜或高欧米伽-3脂肪酸——如欧米伽-3牛奶和鸡蛋，就有可能降低日后患乳腺癌和其他常见慢性病的长期风险。

(实习编译：王晓莹 审稿：刘洋)