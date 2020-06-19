暂停进口海鲜？商务部称源头管控

北京疫情再次暴发，有观点认为与国外进口海鲜有关。我国是否会暂停从疫情严重的国家进口冷链运输的海鲜等？在6月18日商务部召开的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰回应称，将“从源头上管控好进口食品农产品质量安全，保障中国消费者的健康安全”。

“增加食品农产品进口是我国实施积极进口政策的重要内容。进口的食品农产品应该符合中国相关检验检疫规定。我们将会同有关部门，加强与相关国家的沟通协调，从源头上管控好进口食品农产品质量安全，保障中国消费者的健康安全。”高峰说。

6月18日，海关总署官方网站发布公告称，2020年6月11日-17日，全国海关对进口肉类、水产品、蔬菜、水果、水生动物、短时或低温运输工业品等货物及其包装和操作环境取样实施新冠肺炎病毒监测，共检测样品32174个，其中货物样品8274个，内外包装样品20833个，环境样品3067个，结果均为阴性。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明在接受北京商报记者采访时表示，在有关信息还需要进一步了解的情况下，在进口海鲜时采取审慎的态度是十分必要的，这不是针对某一个具体的国家，而主要是为了中国消费者的健康安全考虑。他建议，在我国进口相关产品时，可以注意多与国外的质量检查合作，更好地从源头上做好安全管控。

近年来我国进口海鲜规模庞大，2018年，中国的海产品进口额激增44%，达到119亿美元。预计到2020年，中国进口海产品消费需求将达到1000万吨。今年进口虽受到疫情一定影响，但据海关总署统计数据，今年1-4月，我国进口水海产品累计达147万吨，比去年同期增长4.5%，金额达到3155899万元。

自北京疫情再度暴发以来，各地也着重加强了对海鲜市场、农贸市场等人员密集公共场所的人员出入管理和健康监测，并开展了进口海鲜、肉类的安全检查，缓解消费者的忧虑。

针对北京菜肉水果等供应问题，高峰介绍，当前，北京市生活必需品市场供应总体充足，价格基本平稳。6月17日，重点监测企业蔬菜零售均价比前一日上涨4.7%，猪肉零售均价与前一日持平，牛肉、羊肉、鸡蛋零售均价比前一日分别上涨0.3%、0.4%和0.7%。大米、面粉、食用油供应稳定，价格变化不大。

高峰表示，此次疫情发生以来，北京市第一时间积极应对，采取了建立临时交易场地、加大市场供应力度、强化产地直接采购、投放政府储备等有力有效措施，及时弥补了市场缺口，保障了北京市生活必需品供应总体稳定。

商务部也在积极采取措施，协助北京市稳定生活必需品市场供应。协调周边省市加大对北京市蔬菜供应力度。组织协调山东、河北、河南等周边省市加大供给保障。6月15日-16日，河北省已调运3000吨蔬菜进京。

北京还将开展储备猪肉投放。近日，已会同有关部门部署投放中央储备猪肉1万吨，增加猪肉市场供应，后期将根据猪肉市场运行情况，继续适时开展储备猪肉投放。（记者 陶凤 吕银玲）