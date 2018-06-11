有研究指出，每日两次，每次散步30分钟，是治疗糖尿病的“良药”。

专家解释说，第一，运动能促进肌糖元和血液中葡萄糖的利用。人在安静时，能源消耗大部分来自游离脂肪。运动一开始，机体就会动用肌肉中的糖元和血液中的葡萄糖。运动10～15分钟左右，消耗糖元和葡萄糖就会急剧增加，其后，越接近最大运动量，葡萄糖的利用率越大，因此运动有利于降低血糖浓度。第二，运动能抑制饭后血糖升高。研究发现，饭后血糖升高和运动强度成负相关。也就是说，运动强度越大，饭后血糖值上升越小。第三，运动能减少胰岛素消耗量。

通过长期的实验观察，专家认为：每天进行1～3次，每次持续20～30分钟轻松、愉快的散步运动，对一些控制饮食而不需依赖胰岛素和虽需少量胰岛素，但病情能得到明显控制的糖尿病人，是非常有益的。有益的散步对糖尿病人不能理解为单纯的减肥运动，而是具有药理学方面意义的。也就是说，让糖尿病患者每天的“服”两次这种每次30分钟的散步“药丸”，就能产生相应的医疗效果。陈仲祥/辑