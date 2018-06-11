澳研究:怀孕生子不会造成女性体重增加

据新加坡《联合早报》报道，堪培拉大学的研究人员分析8000多名澳大利亚妇女长达16年的相关数据后发现，妇女怀孕生子后并不会造成体重长期增加，抑郁症和缺乏有偿工作才是导致女性体重增加的两大风险因素。

研究称，育有5个或更多孩子的女性，体重确实比其他女性高出许多，但若考虑到教育和社会经济地位等因素，这一体重差距并不具统计意义。

主笔这份报告的黛博拉·戴维斯教授坦承，研究结果令人意外。她说：“这令人惊讶，因为我们身为女性的经历似乎是……当你有了两个孩子之后，身上也会多出10公斤赘肉。我们把骨盆底肌肉松弛等问题怪在宝宝头上，但我们似乎不能把体重增加也归咎于他们。”

这份发表在医学期刊《肥胖》上的报告指出，所有女性都会随着时间增加几公斤体重，但拥有大学教育程度与经常运动有助于防止长期增胖。此外，肥胖与抑郁症之间有着显著关联，但尚无法确定两者的因果关系。

戴维斯表示，希望这项研究成果能让女性更放心地生儿育女。她说：“生孩子是很健康的事，也未必会影响你的体重。”

助产士珊·劳里指出，对于孕妇来说，体重是一个非常敏感的问题，她们往往面对着很大压力，要在分娩后尽快恢复产前的苗条身材。

目前怀孕22周的劳里也感受到同样压力，尽管身边人都说她是“一人吃，两人补”，但她仍担心自己的体重过度增加。她表示，这项研究结果让她“松了一口气”。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)