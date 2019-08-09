体重歧视影响男性健康

一项新研究显示，多达40%的男性表示曾有过体重歧视的经历，但当谈到这种歧视如何影响他们的健康时，男性在研究中所受到的关注要比女性少。

美国康涅狄格大学陆克文食品政策和肥胖中心的研究人员对来自不同国家调查小组的1249名男性，和来自在线数据收集服务的504名男性进行了研究。两组男性都完成了关于他们体重歧视的相同调查，包括这些经历内化的程度(例如，归咎于他们自己)以及他们的心理健康和身体健康行为等。

主要发现包括：经验丰富且内在化的体重歧视与更多的抑郁症状和更多的节食行为有关，经历过体重歧视的男性更容易暴饮暴食，把体重歧视内在化的男性对自身健康的评价较低。

研究结果表明，人们需要更多地关注男性，不仅要研究体重歧视与健康之间的联系，还需要在治疗男性各种健康状况的健康专业人员中，呼吁重视体重歧视。对于医疗保健提供者而言，向男性询问体重歧视情况可能有助于识别那些可能易患抑郁症或紊乱饮食行为的男性。