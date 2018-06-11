6种方法助你提高免疫力 健康度夏

夏季，人们往往容易掉以轻心，认为夏季患病的几率很低。然而，事实并非如此，如果不能好好照顾自己，疾病随时都会发生。

据英国《独立报》5月31日报道，有6种简单的方法可以提高免疫力，让人们度过一个充实惬意的夏天。

坚持运动

运动是预防感冒非常有效的活动，因为它能提高身体抗感染的能力。

根据美国MedlinePlus公众健康网站的说法，运动时白细胞在身体周围循环的速度增加，因而能提高身体抗感染的能力。另外，生病时参加一些轻运动也有助于康复。不过，你必须注意身体对运动的反应，如果有疲劳感，那不妨停下来。

食用蘑菇和大蒜

在饮食中加入某些食物，有助于你的免疫系统保持在最佳状态。例如，姜黄、牛至和辣椒等调味品，因其药用特性已被长期使用。

此外，蘑菇和大蒜等食物对人体健康也有积极影响。根据佛罗里达大学进行的一项研究，每天吃香菇，可以在很长一段时间内提高免疫力。而且，蘑菇还有抗炎性。食用大蒜也是益处多多，它的治疗特性已被称赞几个世纪。

睡眠充足

这听起来很简单，但缺乏充足的睡眠可能是你健康状况不佳的关键原因。

全世界约有2/3的成年人睡眠不足。神经科学家马修 沃克(Matthew Walker)警告称，睡眠不足可能会使你面临疾病的风险，从普通感冒到更严重的疾病。世界卫生组织建议，平均每人晚上应睡8小时左右。所以，下次睡前你想在Netflix上再看一集《绝命毒师》时，将它铭记在心，另寻时间观看，睡个安稳觉吧。

与宠物共度美好时光

养宠物不仅能给人快乐，也能改善人的健康状况。

2013年，美国心脏协会发表了一份科学声明，解释了养狗如何能降低人患心血管疾病的风险。此外，2004年的一项研究评估了抚摸狗对大学生免疫系统的影响，并得出结论：抚摸宠物对人的免疫系统和整体健康都有益。

坚持喝水

市场上有很多不同的所谓能促进健康的饮料，但人们很容易忘记，水才是最强大的饮料。

喝水能帮助肾脏有效地从体内排出毒素，提高身体的免疫力。根据韦尔(Weil)博士的说法，经常冷水淋浴也是好处颇多，据称这样可以增加体内抗病白细胞的数量。

性生活有益健康

据一位性健康专家伊冯娜 克富布莱特(Yvonne KFulbright)说，性生活活跃的人不容易生病。

宾夕法尼亚州威尔克斯大学的研究人员进行了一项研究后，得出结论：每周有1-2次性生活的人，某些抗体水平更高，因而对细菌和病毒的防御能力更强。英国国家医疗服务体系也表示，性生活对心脏有益，有助于减轻压力。(实习编译: 王梓蓉 审稿：刘洋)