光脚穿鞋既时尚又凉爽？可能导致脚气、皮肤癌

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2012年10月09日，首届杭州国际设计节开幕，参观者正在拍摄一款巨型彩虹色契跟凉鞋。（龙巍/人民图片）

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近年来，年轻人中流行起了“光脚穿鞋”，不穿袜子似乎会让脚更加自在，还能增添几分时尚色彩。在天气较热的时候，光脚穿鞋的人就更多了，不少人想当然地认为这样既时尚又凉爽。但事实上，光脚穿鞋并不利于健康，不仅有诱发脚气的可能，而且会增加患皮肤癌的风险。这是怎么回事？

首先，光脚穿鞋容易滋生细菌。据新华社介绍，袜子作为脚和鞋之间的隔离物，能够起到吸汗、祛味的作用。如果没有这层隔离物，脚汗容易滋生细菌，导致皮肤发红、发痒。英国《每日电讯报》援引足病医生埃玛·史蒂文森的话说：“现在卖的许多鞋的鞋面是真皮的，鞋帮是不透气的人造材质，这样就会使湿气、热量、细菌都存在鞋里。”

其次，光脚穿鞋可能诱发脚气。新华社在援引据英国《每日邮报》的报道中称，在好莱坞明星圈里刮起光脚穿鞋风的2013年，英国脚气病例数增加了10%以上。据北方网报道，人的双脚在高温情况下容易出汗，如果不穿袜子直接穿鞋，会让脚部皮肤与鞋子直接接触，真菌就容易在这个湿热的环境下生长，从而导致脚部真菌感染，诱发脚气。

另外，在夏天，光脚穿鞋还可能增加患皮肤癌的风险。据《扬子晚报》报道，光脚穿凉鞋会让皮肤直接受到阳光的“烤灼”。阳光中的紫外线刺激皮肤产生大量破坏皮肤细胞和组织的氧化自由基，加速了黑色素的生成与沉淀，使皮肤变暗、变粗糙、失去弹性，抵抗力降低。光脚穿凉鞋者因其脚部皮肤大面积直接受阳光曝晒，患皮肤癌的风险也更大。

由此可见，光脚穿鞋的确得不偿失。从健康的角度考虑，建议大家即使在天气较热时，也尽量不要光脚穿鞋。（陆海军）

本文由中国人民解放军总医院第一附属医院（原304医院）八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把关。（专家领域：健康养生类、临床医学类、心理医学类）