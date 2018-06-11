受访专家：中国抗癌协会康复会学术指导委员会副秘书长 胡 堃

北京电力医院乳腺诊疗科副主任、主任医师 孙 欣

我们的身体会“说话”，常通过一些信号来提醒你，需要对自己多加照护了。但不少人听不懂身体发出的声音，要么置之不理，把小病拖成大病；要么自作聪明，随意吃药、输液来让身体“闭嘴”。殊不知，我们一次次错误的“纠偏”，有可能会将小病“压制”成大病。

压住咳嗽。咳嗽是一种防御性呼吸反射。比如雾霾天气时，咳嗽可将致病颗粒物咳出肺和支气管；感冒时，咳嗽有助将病毒、细菌咳出去，预防感染扩散。但不少人一咳嗽就吃止咳药，把它压下去，结果把“敌人”也挽留在身体里了。

咳嗽只是一个症状，滥用镇咳药不仅止不了咳，还会掩盖病情。临床上将咳嗽分为急性咳嗽（少于3周）、亚急性咳嗽（3~8周）、慢性咳嗽（多于8周）。即使急性咳嗽也不建议用镇咳药，应先找到病因，再对症治疗。若咳嗽剧烈，一天到晚咳不停，要寻找并治疗原发病，适当遵医嘱用镇咳药，保护呼吸道不受伤害。

喷嚏忍着不打。当病原体、灰尘、花粉等进入鼻腔后，身体通过打喷嚏的形式把它们打出来，这是身体最轻微的“抗议”。中国抗癌协会康复会学术指导委员会副秘书长、北京大学肿瘤医院国际诊疗中心肿瘤微创专家胡堃表示，这一瞬间鼻腔喷出高速气流，对上呼吸道进行彻底“清扫”，把烟雾、粉尘、花粉、病原体、有害化学气体等“入侵者”都带走了，从而减少它们对人体的危害，有助于预防疾病。打喷嚏是种自我保护反应，切不可忍着，也不要将口鼻完全捂住，否则会把高速气流压入鼻窦或通过咽鼓管进入内耳，伤害耳、鼻等器官。

没胃口硬吃。乏力、食欲差其实是身体告诉我们要好好休息，集中体力对抗进入体内的病原体了。这个时候，很多人会强迫自己多吃点、动起来，增加营养来对抗疾病。实际上，不想吃的时候硬要强迫自己吃，反而可能增加身体负担；身体没劲还硬要运动，可能会削弱免疫力，成为“入侵者”的帮凶。还有些人相反，不重视这些信号，因为乏力、食欲差可能是一些大病的征兆，要排除肿瘤、心脏病、肝硬化、肾衰竭、血液病等严重的器质性病变。不想吃饭时，可以喝点蔬果汁、粥、酸奶、豆浆等。若乏力、食欲差超过一周仍无好转，则需尽快就医。

一发烧就吃药。发烧是免疫系统正在清除有害物质的作战信号。体温升高时，有些病原微生物的活性和繁殖能力就变得不那么活跃，而免疫系统的反应性显著增强，包括白细胞计数增加、吞噬细胞和中性粒细胞的杀菌活性增强等。

北京电力医院乳腺诊疗科副主任、主任医师孙欣说，发烧是人体对抗入侵的有益保护性机制。可惜，人们对发烧的认识仍存在很多误区，导致很多不正确处置引发不良后果。比如，刚一发热就乱吃退烧药、滥用抗生素，可能帮了病毒或肿瘤的忙。抗生素不能对付病毒和肿瘤，却能杀死体内的有益菌群；退烧药让体温恢复正常，却可能掩盖真实的病因。不过，长期发热应尽快就医，查找病因，以免破坏体温调节机制或延误治疗原发病。

对抗炎症。发炎是身体力图自我清洁、自我修复的强烈反应。此时，免疫系统调集大量“兵力”对病毒、细菌等病原体进行围攻，并诱发红、肿、热、痛、功能障碍等炎症表现，同时伴有全身性表现，如发热、白细胞增多或减少、局部淋巴结肿大等，这些炎症反应都是身体对抗疾病的正常表现。

但炎症也有不利的一面，如乙型肝炎长期不愈，肝脏内出现肝细胞结节性增生并产生大量纤维组织，引起肝硬化甚至肝癌。如果不遵医嘱，滥用各种抗炎药、抗生素，症状确实减轻了，但会造成严重副作用，如消化道溃疡等；还会造成问题已被解决的假象，实则病原体会对身体继续产生伤害。

可以说，发炎是疾病发展阶段中最为关键的战役，也是一个转折点。如果能通过身体的自我疗愈能力，激发免疫系统的强大功能，主动战胜“外敌”，那就能迅速击溃敌人，并将“战场”控制在小范围内，不对身体造成更进一步伤害。但如果炎症不能自愈，又久拖不治，身体里的小病就可能扩大，以下面几种表现给你发出危险信号。

溃疡经久不愈。溃疡是皮肤或黏膜表面组织的缺损、溃烂，表面常覆盖有脓液、坏死组织或痂皮，可由感染、外伤、结节或肿瘤的破溃等引起，常合并慢性感染，可能经久不愈。

溃疡说明身体已经遭受长期损伤，许多细胞和组织被毁，缺乏足够的能力来修复。比如，有些常犯口腔溃疡的人，会使用局部激素贴片等来控制病情，但糖皮质激素在降低过高炎症水平的同时，也会降低机体抗感染的能力。长期炎症、溃疡，很容易诱发癌变。比如，口腔黏膜下纤维变性、慢性非特异性溃疡是口腔癌的癌前病变；慢性肝炎、食道反复慢性炎症会诱发肝癌、食道癌等。到了溃疡阶段，如果人还不能增加营养，改善生活方式，停下来休息，让溃疡愈合，那身体就会被迫进入下一个防御阶段。

组织纤维化。身体为保护自己，不让病原体扩散，会将溃疡处包裹起来，形成纤维化、硬化或疤痕化的组织。此时，“外敌”被囚禁起来，机体功能也变差了。比如，老慢支、慢阻肺、肺气肿等各种慢性肺病，都存在肺部纤维化的问题。通俗说，肺纤维化就是肺组织疤痕累累，导致患者不同程度缺氧而出现呼吸困难。如果把肺比作一块海绵，氧气比作水，健康人的肺就像干净的优质海绵，吸水功能好，呼吸正常；如果海绵里进了胶水，就会变硬，吸水成了很难的事情。

美国统计显示，因各种疾病死亡的病人中，近45%可归于组织纤维增生疾病。到了硬化阶段，表明免疫系统几乎失去战斗力，身体已经在拆东墙补西墙了。如果还不能停止对身体的伤害，均衡营养，那就可能滑向最后崩溃的阶段——癌症。

需要提醒的是，上述疾病发展过程并非人人必经，更不一定导致癌症。但如能在上述阶段中，仔细听听身体的声音，注意休息，调节心态，创造良好的营养条件和环境，身体就能自我修复。（记者 张 杰）