口腔溃疡反复发作是上火了吗

夏天吃个烧烤，来个“桑拿火锅”，实在是再惬意不过的事情了。这些食物虽然美味，但易“上火”。许多人反复发作口腔溃疡，总也好不了。那么，口腔溃疡是由“上火”引起的吗？

口腔溃疡俗称口疮，是一种常见的发生于口腔黏膜的局限性损伤，多见于唇内侧、舌面、舌腹、颊黏膜、前庭沟、软腭等部位。这些部位黏膜的角化层较薄，易发生溃疡。口腔溃疡发作时疼痛剧烈，严重影响患者饮食、说话，给日常生活造成不便。口腔溃疡往往并发口臭、咽喉疼痛、头痛、头晕、恶心、乏力、便秘、烦躁、发热等全身症状。

不是所有口腔溃疡都是由“上火”导致的。口腔溃疡的原因比较复杂，常见的有以下几种：1.局部创伤，比如吃了油炸食品、坚果等比较硬的食物划破口腔，或者咬伤、刷牙戳伤等。2.辛辣刺激食物，比如火锅、烧烤等。3.精神心理因素，比如熬夜、考前焦虑等。4.营养因素，尤其是偏食或者节食的人群，更易发生口腔溃疡。5.遗传因素也起到一定作用。父母有反复口腔溃疡的情况，孩子也易发生。6.免疫或全身性疾病，比如消化道溃疡、肝炎、白塞氏病等都有可能伴有反复发作的口腔溃疡。

“上火”是民间的说法。中医学将“火”分为实火和虚火。对于反复发作的口腔溃疡，临床上虚火的证型更加常见。火锅、烧烤本身属于热性食物，过多食用会加重实火和虚火的症状，从而引发口腔溃疡。所以，有口腔溃疡反复发作病史的人一定要少吃或者不吃火锅、烧烤。

反复发作口腔溃疡的正确治疗方法是什么？反复发作的口腔溃疡病因复杂，不同情况的治疗方法也有显著区别。如果出现反复发作的口腔溃疡，请到口腔黏膜病专科就诊，详细检查寻找病因，进行针对性治疗。不要相信所谓的“偏方”“秘方”，不仅不能解决病痛，还有可能加重病情。同时，反复发作的口腔溃疡与生活习惯密切相关。平时应注意保持良好的口腔卫生，作息规律，保证充足睡眠，避免过度劳累；保持心情愉快，适当体育锻炼；营养均衡，多吃新鲜蔬菜和水果；忌食辛辣刺激性食物；忌烟酒。

延伸阅读

喝凉茶能缓解口腔溃疡痛吗

口腔溃疡患者通常有明显的灼痛感。很多人认为，喝冰镇的凉茶可以缓解疼痛，其实不然。市面所售的凉茶等降温饮料中虽含有清热、泻火、解毒的中草药成分，但对口腔溃疡的治疗效果极其有限。冷刺激的确可以在一定程度上缓解口腔溃疡导致的灼痛感，但如果使用不当，比如频繁喝冷的凉茶不仅不利于溃疡愈合，还可能对黏膜产生不良刺激和损伤。