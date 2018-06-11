广东省“特殊体质儿童免疫接种专家共识”项目启动

人民网6月11日电 近日，广东省医师协会儿科分会主任委员陈运彬在“特殊体质儿童免疫接种专家共识”项目启动会上表示，“预计2018年年底前，《广东省特殊儿童免疫接种专家共识》将正式确立，共识将更加注重系统性和实操性，推动特殊体质儿童走出免疫接种困境。”

广东省医师协会儿科分会主任委员（图左）、广东省妇幼保健院儿童保健科主任吴婕翎（图右）

陈运彬指出，自从国家将疫苗接种从医院剥离到社区后，就存在一些难以解决的问题，尤其是特殊体质儿童的免疫接种，目前还没有一个系统、规范、实操性强的指南。基层社区内开展免疫预防的医务人员大部分不是儿科医生，因此他们判断某种疫苗能否给儿童接种，主要参考疫苗接种的不良反应，比如说发烧、拉肚子等。而特殊体质儿童，比如早产儿或者是患有血液病的孩子，经常出现上述症状，这导致他们错失疫苗接种的机会。“比如新生儿出生时，会给他们做心脏彩超，检查结果经常呈现心脏卵圆孔未闭的症状，其实卵圆孔未闭是新生儿心脏发育过程中的正常情况，但是很多免疫预防医生认为这是心脏病，于是他们基本上都不会给这部分孩子接种疫苗。”陈运彬说。

陈运彬表示，目前我国现行的疫苗接种指南中并未包括针对某些基础疾病儿童的免疫接种建议，以前研究数据有限，可能较多依赖于国外文献和指南内容。广东省医师协会儿科分会携手广东省疾病预防控制中心，讨论并撰写《广东省特殊儿童免疫接种专家共识》，通过规范性的接种指南为不同特殊疾病患儿的疫苗接种提出专业指导意见，为接种单位在开展免疫接种时提供专业的理论依据。这项工作对于临床儿科医生、免疫预防医生，以及新妈妈和特殊体质儿童都是非常重要且必要的。

据悉，《广东省特殊体质儿童免疫接种专家共识》专家组由广东省疾病预防控制中心、广东省医师学会儿科分会的相关领域专家构成，主要分为早产儿和新生儿重症、免疫缺陷、血液病、心脏病、器官移植及肾脏病、肿瘤、神经外科7个专家小组，每个组都会设置秘书，以可行性、操作性、实用性的原则制定各自领域的免疫接种专家共识。

陈运彬介绍，社区免疫预防医生遇到特殊体质儿童接种疫苗的情况，一般建议患儿家长找儿科医生咨询，由儿科医生给出诊断证明和接种建议后，社区免疫预防医生才会给这部分儿童接种疫苗，但自从预防接种归到社区，不归儿科医生管以后，儿科医生对疫苗的认识越来越少，很少有儿科医生冒风险出诊断证明。“2017年广东省妇幼保健院通过基层督导及日常门诊工作发现，很多家庭有特殊体质儿童免疫接种的诉求，于是主动与广东省疾病预防控制中心合作，在医院儿童保健科专门设立了特殊体质儿童免疫接种咨询门诊，这是目前广东省内唯一一家、国内第三家专门为此开展咨询和指导服务的门诊。”陈运彬说。

广东省妇幼保健院儿童保健科主任吴婕翎说：“特殊体质儿童免疫咨询就诊需要的时间很长，如果是初诊每个患儿需要半个小时，复诊也需要15分钟左右，从2017年9月份到今年5月31日截止，累计接诊的病例数超过了1000人次。由于门诊需求大但专家严重不足，亟需制定特殊体质儿童免疫接种的专家共识和指南规范。”吴婕翎表示，广州市每年新生儿分娩的数目大概是在30-50万之间，其中早产儿的发生率大概是在10%左右；对免疫接种专科门诊需求量很大，建议在每个地级市选取一家有一定水平的医院，开展特殊体质儿童免疫接种门诊。

赛诺菲巴斯德医学总监张云在项目启动会上表示，此次支持撰写《特殊体质儿童疫苗接种共识》也将成为免疫预防与临床医学跨学科结合，为特殊体质儿童患儿提供疫苗接种解决方案的创新举措。