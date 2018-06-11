手机可帮助筛查视网膜母细胞瘤

日前，在朋友圈热传的文章《王凤雅小朋友之死》，让视网膜母细胞瘤这一婴幼儿常见的眼内恶性肿瘤引起关注。昨日，中南大学湘雅二医院眼科副教授李芸提醒，30%～40%的视网膜母细胞瘤有遗传性，如果直系亲属患有该病，孩子须在3岁前定期进行视网膜母细胞瘤筛查，家长也可用手机为孩子筛查。

视网膜母细胞瘤常见于3岁以下儿童，多以白瞳症为首发症状。普通人很难用肉眼发现孩子的瞳孔变白，很多被早期发现的患儿，常常是父母在拍照时发现孩子双眼反光不对称，带孩子就诊后发现的。李芸提醒，如果为了筛查眼病，父母在给孩子拍照时要禁用“消红眼”功能，让孩子处在较暗的环境中，开启闪光灯，拍摄孩子的眼球向多个方向注视的照片。不过，这种自行筛查数月进行一次即可，以免频繁使用闪光灯对孩子的眼睛造成伤害。

李芸表示，早发现、早诊断和早治疗是提高视网膜母细胞瘤治愈率的关键。目前认为，通过保守治疗来保留眼球和有用视力并不影响患儿的生存率。（记者 唐江澎 通讯员 沙丽娜）