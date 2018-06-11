近期两种肠道传染病高发 专家教你如何防范

近期，长沙的手足口病报告病例数快速上升，各大医疗机构接诊的疱疹性咽峡炎病例也陆续增多。长沙市疾控中心专家表示，疱疹性咽峡炎和手足口病是一对“表兄弟”，它们均由肠道病毒引起，高发人群都是儿童，症状有类似之处，防范方法也基本相同。

疱疹性咽峡炎临床以发热、咽痛、咽峡部黏膜小疱疹和浅表溃疡为主要表现，逐渐发展为较大溃疡。手足口病患儿口腔损害更广泛，手、足、臀等部位也可出现皮疹，并可伴有咳嗽、流涕等症状。

密切接触是疱疹性咽峡炎和手足口病的重要传播方式。预防这两种疾病，共同的措施是勤洗手、吃熟食、喝开水；均衡营养、加强锻炼，增强机体免疫力；加强室内通风、消毒，少去人多、空气不流通的地方。对于手足口病，除上述预防措施外，接种EV71灭活疫苗可有效预防肠道病毒71型手足口病，减少重症和死亡病例的发生。

疾控专家强调，防治疱疹性咽峡炎和手足口病最重要的是早期识别重症病例。具有以下特征的患儿，尤其3岁以下的患儿，有可能在短期内发展为危重病例，家长应密切注意病情变化，及时就诊。

1.持续高烧不退：体温大于39℃，常规退热效果不佳；

2.神经系统异常：频繁呕吐，四肢抽搐，精神差，白天过度睡眠、睡觉容易惊醒，烦躁不安；

3.呼吸异常：持续或反复出现呼吸增快或呼吸困难；

4.循环功能障碍：面色苍灰、出冷汗、皮肤出现花纹，心率增快等。（记者 彭放 通讯员 赵锦）