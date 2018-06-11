功能性消化不良困扰了3亿人

消化道犹如贯穿人体的一条河流。食物进入消化系统，会进行复杂的分解消化，并将营养输送至身体的每个细胞。一旦消化系统出现问题，身体会大受伤害。

消化不良是由胃动力障碍所引起的疾病，包括胃蠕动不好的胃轻瘫和食管反流病，主要分为功能性和器质性消化不良两种。器质性消化不良是指有器官病变，由感染性或全身性疾病引起，包括胃溃疡、胃食管反流病等；功能性消化不良则无器官病变，是由胃和十二指肠功能紊乱引起的症状，通俗地说，就是身体零件没有坏，只是不好好干活了。

有数据显示，功能性消化不良在国内人群的发病率约为20%，大约3亿多人。尤其是多愁善感型的人、有胃肠动力障碍遗传背景的人及对外界变化过于敏感的人，更易患上此类消化不良。主要表现为：上腹部不适，并伴有打嗝、反酸、大便异常，甚至胃疼、腹泻等，但临床上并没有发现有消化系统结构、形态和生化上的异常表现。

功能性消化不良发病原因较为复杂，通常我们认为与胃动力下降、胃十二指肠内脏神经过于敏感及精神心理障碍等因素有关，工作压力大、情绪波动、睡眠不佳都是诱因。尤其随着城市工作节奏加快，大多上班族人群中功能性消化不良患者越来越多。医生明确功能性消化不良的诊断时，会建议患者做检查，比如胃镜、B超等。平时大家也可以在家自检，如果各项相关检查都没有问题，排除了器质性病变，但餐后仍有饱胀不适、上腹痛、上腹烧灼感等不适症状频繁发作，就可诊断为功能性消化不良。

临床上，促动力药和抑酸药是治疗功能性消化不良的主要药物。由于功能性消化不良常伴有胃动力下降，如果患者餐后出现症状，可首先使用促动力药，如吗丁啉、莫沙必利等。餐前有症状、餐后缓解或与进食无关、主要表现为上腹痛的患者，可使用抑酸药。抑酸药是一种能抑制胃酸分泌的药物，主要由“替丁”和“拉唑”的药物组成，比如法莫替丁、奥美拉唑等。

除了用药，纠正不良的生活习惯对治疗功能性消化不良也很重要。建议患者平时别熬夜，睡眠时间要够；少喝碳酸饮料、浓茶、咖啡等，少吃生冷酸辣、烧烤、腌渍食物；少食多餐，细嚼慢咽，避免暴饮暴食；另外，保持心理健康也可预防功能性消化不良的发生。（王琳）