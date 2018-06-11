吃了利巴韦林 半年别怀孕

利巴韦林又称“病毒唑”，是一种广谱的核苷类抗病毒药，上世纪70 年代上市。由于利巴韦林的广谱抗病毒特性，很多病毒性疾病都以此为理由应用该药，被很多人用于普通感冒、流感、病毒性肺炎和支气管炎，甚至应用于病毒性角膜炎、病毒性皮肤疱疹等。但利巴韦林的副作用不可小觑，尤其是它的致畸性。

不管在国外还是国内，利巴韦林均被列为妊娠X级，也就是说妊娠期这个药物绝对禁用。妊娠分级中X级是指：“对动物和人类的药物研究或人类的用药经验表明，药物对胎儿有危害（主要是致畸性），而且孕妇应用这类药物无益，因此禁用于妊娠和可能怀孕的患者。”美国食品药品监督管理局（FDA）对这个药的监管有严重的警告，要求药厂用粗体黑字将不良反应标注在药品说明书首页上，其中第一条就是：对胎儿有致畸性！即使接触低至1%的治疗剂量也会产生明显的致使胎儿畸形的可能性。育龄女性及其伴侣应该在使用这个药的6个月内避免怀孕，并建议使用至少两种可靠的避孕措施（比如口服避孕药+安全套）。FDA还建议，怀孕中的医务人员应避免为病人操作利巴韦林的雾化吸入。

因此，备孕期的准爸妈们需要注意，使用利巴韦林治疗后，从停药算起，至少6个月后方可怀孕。即便是他人在使用利巴韦林雾化吸入，怀孕或可能怀孕的女性也应尽量避免接触。治疗期间和结束后的6个月内，育龄的女性患者要做好避孕措施，最好每个月进行妊娠测试，一旦发现怀孕，应当到医院咨询，找专家评估后决定是否引产。