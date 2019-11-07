生化妊娠不要盲目保胎
江苏省人民医院生殖中心 张宏秀
生化妊娠是孕5周内的早期流产，人绒毛膜促性腺激素（HCG）一过性升高达到25mIu/ml或以上，而后逐渐降至正常，但超声检查看不到孕囊，受精卵着床后发育失败，又被称为“亚临床流产”。生化妊娠一般不会影响下一次怀孕。从严格意义上来讲，生化妊娠不能算临床妊娠。
为什么会有一过性HCG升高？为什么现在大家发现的生化妊娠越来越多？一是因为过去没有那么多人对怀孕这么重视；二是随着检测技术的发展，越来越多的生化妊娠被发现。也就是说，没准儿你哪次月经其实就是一次不知不觉的生化妊娠，只是你没有去查而已。
生化妊娠后怎么办？偶然发生一次生化妊娠，不要担心。一次生化妊娠不会对接下来的备孕造成什么影响。因为妊娠时间较短，对子宫、子宫内膜影响较小，几乎可以忽略不计，所以也无须做什么处理。一般建议，出现一次生化妊娠是不用避孕的，可以正常备孕。如果多次生化妊娠，就需要重视，可以按照复发性流产或反复种植失败，查找原因和做好预防措施。
需要注意的是，生化妊娠的妇女不要盲目保胎。有些女性认为好不容易怀上了，怕流产，就极力保胎。然而从优生角度上看，这种做法并不可取。生化妊娠可能是一种优胜劣汰的过程，大部分是由于胚胎本身的缺陷。此时，盲目保胎不会有效，反而会对女性产生不利影响。
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