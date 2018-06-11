哪种鞋子最健康？ 气垫减震鞋并非最佳选择

据英国《独立报》6月5日报道，哈佛大学人类进化生物学系教授丹尼尔 利伯曼(Daniel Lieberman)带领团队研究发现：现代鞋子采用的减震技术、气垫和其他填充物尽管穿着舒适，但会使人体脚部更为脆弱，更易受伤。赤足运动并不现实，极简“五指鞋”为上上之选。

研究人员对穿运动鞋跑步和赤足跑步进行了对比研究，发现前者在长跑运动中更不利于人体健康。利伯曼教授在采访时表示：“当人们穿着鞋子时，脚部与鞋底互相挤压，这样一来肌肉活动就比赤足走路(脚部与地面相互挤压)时要少。”鞋底松软舒适，脚部肌肉得不到适当锻炼，脚部受伤或扁平足等问题也就接踵而至。

然而，运动鞋比高跟鞋要好得多。穿高跟鞋除了易导致脚部不适以外，还可能引发小腿肌肉变形、肌肉疼痛、关节损伤等问题，而且这些问题会随着年龄增长日益凸显。此外，足科医生Hylton Mez认为，鞋子太窄也可能导致脚部畸形，危害身体健康。

到底哪种鞋是最健康的？答案因人而异。在利伯曼教授看来，近乎完美的选择就是极简鞋( “minimal” shoe，也称五指鞋)。该鞋轮廓形似赤足，双脚压力分布均匀，完全模仿赤足运动模式。 但为了使脚部全部肌肉得到锻炼，避免应激损伤，人们最好经常换着穿。

(实习编译：姚师平 审稿：刘洋)