健身锻炼，合适的鞋很关键

近年来，健身运动成为共识。运动自然少不了选择装备，其中鞋是重中之重。选双合适的鞋，应从几方面入手：

始于颜值。运动鞋的“眼缘”很重要，勉强买的十有八九会被“压箱底”。一双心仪的运动鞋，能激发运动的欲望。

合于专项。术业有专攻，装备也是如此。不同的运动项目对于鞋的功能需求差异较大，有助于提高运动表现和减少运动损伤发生。跑步鞋强调缓冲和减震，如在球类运动中转向跑步，侧向稳定支撑性能相对不足，就容易崴脚；篮球鞋底纹路注重防滑，鞋帮较高，有利于保护脚踝，气垫能有效缓冲，但用于跑步就显得笨重；力量训练鞋讲究稳定，鞋底偏硬，避免跑步或打球对关节冲击过大。对于运动需求不高的普通人，选择鞋底纹路最复杂的多功能综合训练鞋，可适用于走、跑、跳、投、球类、操舞等多种运动。

久于功能。运动鞋强调的功能很多，如支撑、稳定、控制、缓冲、减震、回弹、防滑、排汗、透气、抗菌、防臭、耐磨、平衡、轻便、抓地、纠正等。通常会根据运动专项需求，强调适合运动特点和运动者需求的性能，以提升运动表现，减少受伤。

终于舒适。运动鞋强调的功能各有所长，让人挑花眼，但最终还是以运动时感觉舒适为主，即是我们常说的“鞋好不好，脚最清楚”。

选鞋穿鞋时，还需要关注的几个要点有：

1.足型。足底沾水后在干燥地面上踩个足印，根据形状可分为正常足、高足弓和扁平足。正常足从运动力学上讲是最理想的，可以选择稳定、减震类鞋；高足弓者缓冲能力稍弱，应选择强调减震功能的鞋；平足者由于足弓低，长时间较高强度运动中易压迫足底血管和神经，引起疼痛，需要支撑功能较强的鞋。高足弓或扁平足症状严重者，最好做足底压力测试，定制矫形鞋垫来矫正足形。

2.鞋号。购买运动鞋时，应穿着运动袜试穿，留出足够的空间，运动时才能松紧合适。根据足的宽窄，选择正常或宽楦的鞋型。

3.鞋后帮要够硬。这使足跟两侧牢靠，防止运动时晃动；中前部的鞋底不能太软；鞋中底有较好的抗旋转功能；鞋面要有一定保温功能。

4.注意使用寿命。不推荐一双运动鞋“一穿到底”，连续使用鞋更容易损坏，也存在很大的健康隐患。如果运动鞋出现变形以及保护、支撑、防滑等功能明显下降时，建议及时更换。▲