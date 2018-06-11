生活水平提高，食物选择越来越多，孩子作为父母、爷爷奶奶的心头肉，饮食上一点都不马虎。但近年，儿科诊室来看便秘的孩子越来越多，原因都是吃惹的祸。

便秘指大便秘结不通，排便次数减少或排便间隔时间延长，或大便排出不畅。功能性便秘指非全身性疾病或肠道疾病引起的原发性持续便秘。小儿便秘以功能性便秘最为多见，占小儿便秘的90%。有些家长能很快发现问题，积极治疗，孩子很快就会恢复健康排便。马虎一些的家长拖着拖着，就导致孩子便秘加重，渐渐出现腹胀、腹痛、食欲减退、睡眠不安、肛裂、痔疮、脱肛等，长期便秘还会影响生长发育及心理健康。

针对这种情况，家长要知道孩子为什么便秘。

1.吃得太精细。家长给孩子吃得太多、太杂，粗杂粮吃得太少，食物制作得太精细，或偏食肉类、高蛋白类食物，很容易造成孩子消化不良，不仅影响营养吸收，还会加重胃肠负担，排便间隔时间变长，大便自然很难排出。

2.体质原因。喜欢辛辣刺激口味、容易上火、畏热喜凉、烦躁易怒、面赤唇红的孩子，通常属于热性体质，就像一个移动的火把，如果不常给胃肠“浇浇水”，不吃果蔬、喝水少，还喜欢吃煎炸食品，就容易大便干结。有些孩子夜间盗汗、易上火，吃得少还容易干呕，通常是阴虚体质。家长常认为这类孩子营养不足，就给其大补高蛋白、高脂肪食物，特别容易引发便秘。

3.精神压力大。孩子学习压力大，如果得不到良好的心理疏导，长期在家庭和学校的双重压力下，容易情绪不稳定，肝气不舒、脾胃虚弱，同样容易造成便秘。

4.生活习惯不良。孩子贪玩，不按时排便，等到合适的时间和地点排便时，已无便意；有些孩子吃完就坐着躺着，缺乏运动，食物消化慢、胃肠蠕动慢，大便在肠道中停留时间过长，容易变干，形成恶性循环。

建议家长根据孩子年龄合理喂养，膳食均衡最重要，日常多喝水，适当吃些粗粮；让孩子养成按时排便的习惯，多到户外运动；消除压力，保持心情愉快；中医在治疗便秘方面有很多好方法，家长可遵医嘱给孩子口服中药，还可配合推拿、肚脐贴、针灸等缓解症状。