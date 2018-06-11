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研究：芒果比纤维粉更能有效治疗便秘和肠炎

2018年06月11日08:24 来源：环球网

据英国《每日邮报》6月7日报道，每5个成年人中，就有1人长期患有消化系统疾病。美国德克萨斯州农机大学的苏珊 默滕斯 托尔克特(Susanne Mertens-Talcott)教授和其他研究人员研究发现，芒果中含有纤维和多酚营养物质，能比等量的纤维粉更有效地治疗便秘和肠道炎症。

在为期4周的研究中，研究人员将36名患有慢性便秘的男性和女性分为两组：一组每天吃一个芒果，另一组则服用等量的纤维补充剂。除这一点差别外，他们饮食中的卡路里、碳水化合物、纤维、蛋白质和脂肪均保持相同。

研究人员将研究结果发表在了《分子营养学与食品研究》杂志上，结果显示，两组的便秘情况均有改善，但在缓解便秘症状方面，芒果比只服用纤维补充剂更有效。此外，芒果还有助于改善肠道细菌的形成，减少炎症。

苏珊教授表示，纤维补充剂和泻药能有效治疗便秘，但不能解决炎症等其他症状。研究结果表明，芒果比纤维补充剂更有优势。

(实习编译: 王梓蓉 审稿：刘洋)

(责编：许晓华、杨迪)


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