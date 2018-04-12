旅游岛上有了水稻国家公园

漫步在水稻田边，寻找那亩产吨粮的“魔稻”；牵手“宝贝儿”，与伫立在稻田里的恐龙合影；聆听稻田的蛙声，品尝地道的湾坡鸭……近日，记者在海南省三亚市海棠湾水稻国家公园体验到了无限魅力。

三亚被誉为“东方夏威夷”，宜人的气候、蔚蓝的海水、充满夏日气息的沙滩与椰林使得这里成为国内外旅游的热点。2010年，海南国际旅游岛建设上升为国家战略，三亚旅游业实现跨越式发展。拥有26年旅游管理经验的水稻国家公园总经理代国夫告诉记者：“海南旅游业不缺自然景点，缺的是文化、科普类的旅游产品，需要更新换代，要做精致的差异化旅游产品吸引游客，水稻国家公园就是个典型。”

2018年元月，集农业观光、水稻科研、稻作文化、科普教育、民俗风情为一体的水稻国家公园开门营业，春节期间接待散客超过3万人。

“不离乡、不离土，农民永远是业主”是水稻公园的发展原则，区域生态化、景区科普化、农田景观化、景观产品化、产品体验化是水稻公园的发展理念。

水稻公园所属地区为黎族聚居的湾坡村，过去以种植水稻、芒果等作物为主，青壮年出门打工，多数村民收入处在贫困线之下。公园一期项目以每亩1600-2500元的价格从农户手中流转2100亩土地。租金让农民有了稳定收益，而且把农民从土地上解放出来，243名周边农民一转身变成了公园员工，占公园员工总数的一半以上。湾坡村的黎族姑娘高永颜告诉记者，以前她种5亩地的水稻，生活过得紧。公园流转了她家的土地，她在公园的餐厅当上了服务员，每个月3000元的收入让她家的生活品质提高了一大截。“村里人现在日子好过多了，有钱盖新房、买车了，有的还自己开起了餐厅、水果店、特色商店，自己当老板。”高永颜喜滋滋地说。

2016年12月，袁隆平院士选定在公园内建设国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合实验基地，再加上三亚市南繁科学技术研究院水稻科研基地的落户，500多个水稻品种成为公园最亮丽的一道风景，是三亚面向全球展示水稻科研、科普和文化的窗口。

“水稻公园是三亚市最大的农旅融合主题旅游区。我们围绕水稻做细、做强，‘恐龙+水稻’就是一个创意佳作。”代国夫说。他介绍，恐龙科普基地具有三大特点：一是全，全国历年出土的277种323只恐龙造型汇集于水稻公园，是中国恐龙户外博览基地和科普教育基地；二是少，土地资源优化利用，全部恐龙造型安放在田埂沟渠，323只恐龙总占地面积不到一亩；三是新，让科普走出殿堂，走进大众生活，寓教于乐，是科普教育贴近大众的创新发展。

代国夫说：“水稻公园从农业角度落实乡村振兴战略，从旅游角度推动乡村振兴战略，树立了一个独特的农旅融合休闲品牌，让三亚自然美景中有了难得的一缕‘稻香’”。（记者李锐）