南农大教授给水稻定制“营养餐” 太湖水稻亩产首次突破1000公斤

南京农业大学在张家港市种植的水稻丰收了！日前，在超高产攻关百亩示范田，专家实产验收，随机抽取3块1亩以上田块实施机械化收割，亩均产量为1071公斤，其中最高田块亩产量达到1102.9公斤，这是太湖稻区稻麦两熟制条件下水稻亩产首次突破1000公斤。

南京农业大学丁艳锋教授介绍，这次验收的水稻田主要采用了精确定量栽培技术，该技术在云南创造出小面积1287公斤/亩，百亩亩产超1000公斤纪录后，他就有个梦想，在太湖稻麦两熟制地区实现水稻机械化种植“超吨粮”。为了这个梦想，南农大的科研人员和当地农技人员一干就是八年。

这是怎样的一套技术体系呢？水稻精确定量栽培技术创始人凌启鸿教授告诉记者，该技术根据水稻高产生育的基本规律，做到“生育有模式、诊断有指标、调控有规范、措施可定量”，将栽培从凭经验到能够定量，用工程技术的方法，设计栽培方案“按图施工”，使得措施应用时期最合适、数量最精确，达到高产、优质、高效、生态、安全的综合效果，让基层农技员和农户易学、易懂、易掌握。

“就像人的一日三餐，早餐、中餐、晚餐要定量，吃多了会虚胖，吃少了又会营养不足”，丁艳锋告诉记者，这套理论体系探索出的就是一套科学的水稻“营养餐”，即根据作物的目标产量、生长发育的不同阶段、土壤肥力，以及当季的需求量等指标，精确确定水、肥的供给量。（通讯员 许天颖 记者 王赟）