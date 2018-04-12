厨房爆炸竟然因为它！快回家检查一下

10日晚，镇江丹徒警方处置一起意外爆炸警情，发现引发厨房爆炸的竟然是泄漏的油烟。

4月10日晚上7点多，镇江丹徒区公安局谷阳派出所接到报警，报警人称自家的厨房发生爆炸，请求救助。

在现场，民警看到民房的外窗已经全被震碎，玻璃落了一地。一扇纱窗也被震得脱离窗框，同时，吊顶的扣板也部分脱落下来。

民警介绍，经了解，当时戴阿姨正在厨房炒菜，突然就发生了爆炸，厨房窗子玻璃全被震碎。众人吓了一大跳，幸亏戴阿姨当时离玻璃较远，身体这才未受损伤。

随后，民警与消防大队专职人员，对现场进行了勘察并分析爆炸原因。结合现场情况，最终判断爆炸原因为：戴阿姨家厨房顶上有吊顶的三合板密封隔层，而自家抽油烟机管道，经过此隔层通往外面。由于长期有烧煮后的油烟泄漏在隔层里，这样受热后才造成爆燃现象。

民警提醒，平时自家的厨房，要经常对煤气罐、热水器、抽油烟机等家用电器进行检查清理，抽油烟机上的积存油烟一定要及时倾倒。此外，一定要定期检查，确保厨房内的煤气罐、热水器、抽油烟机包括扣板等装潢物件上，没有堆积油烟残余。否则，遇到明火极易发生类似爆炸。（通讯员 吴帅 宦月忠 记者 万凌云）