梦，情绪的镜子 揭秘6种梦境的心理暗示

你是否曾从一个糟糕的梦中惊醒，满头大汗？梦是通用的“心理语言”，它以丰富的图像隐喻我们的情感世界和身心状态。有句古老的犹太谚语说得好：“一个未经检验的梦就像一封没有打开的信”。如果能了解梦中的意象，就能读出“信”中隐藏的潜意识世界，了解我们的身心健康状况及人际关系中的困惑。

南方医科大学南方医院心理科心理治疗师张黎黎告诉《生命时报》记者，梦是人们心理活动与潜意识的呈现。人在深度睡眠时，大脑处于静息状态。有时，部分大脑细胞在夜间还处于活跃状态，就会“制造”出梦境。这通常与人们当下的心理状态有关。国际梦研究协会主席、英国睡眠心理学专家克莱尔·约翰逊博士近日对6种常见梦境进行了解读。

“牙齿脱落”透露失落或不安。约翰逊表示，第一次掉牙大都发生在6岁左右，这是孩子人格培养和形成的关键阶段，也是产生安全感的重要时期。此时，孩子往往面临人生第一次分离（入学或上学前班），因此掉牙的经历可能与分离的痛苦一起被埋进潜意识。长大后，如果遇到情感挫折，工作、生活变动，或面临毕业、离婚等情况，人就可能做掉牙的梦，此时要警惕焦虑症发生。

“飞翔”暗示生活轻松。北京电力医院健康管理部主治医师、心理咨询师周立美表示，临床心理工作者常把飞翔与自由、自信的感觉联系起来。如果梦到自己像鸟儿一样愉悦地飞翔，一般说明你已经脱离童年的负面影响，可以轻松地生活了。如果梦到被人拽住、怎么飞也飞不高或从高处跌落，可能预示着你最近担心某些事态失控，或想脱离现在的环境，进而非常焦虑。

“逃跑”暴露内心恐惧和担忧。广东爱家心理研究所理事长马健文讲述了一个真实案例：小王经常入睡困难，且反复梦到自己不停地躲避某种东西的追赶。他回忆起，高三那年也经常做这种梦，那时他总是担心自己的成绩。最近这个梦卷土重来，与他工作压力太大有关。几个月前，小王刚升任主管，公司对他的要求也随之提高。由于管理经验尚不丰富，自我要求较高的小王一下子感受到前所未有的压力。他时常回想自己未升职前的轻松，很想逃离越来越重的担子。现实中，他比以前更拼命地工作，并绞尽脑汁直面问题。但梦境却诚实地反映了他内心想逃离压力的渴望，更反映出他对新的工作安排不适应所产生的恐惧和忧虑情绪。

“建筑物和汽车”意味着身体透支。梦境中，建筑物或车往往是身体的象征。梦到自己住在一间破房子里或开着破车，可能预示着你的工作和生活压力太大，身体正在透支。有的人会梦到刹车失灵，可能象征着当前无法慢下来的生活节奏或每况愈下的身体状况。现代人不断“驱动”自己更加努力地工作，做得更好，取得更大的成就。这样的梦是在督促你反思自己的脚步是不是太快了，是否应该放慢脚步等一下疲惫的身体了。

“蜘蛛或其他昆虫”说明人际关系需调整。心理学中，昆虫是一种高度个人化的梦境意象，常意味着现实中令人厌恶又难以摆脱的人。丽华从小就怕蜘蛛，而她近来偶尔会梦见蜘蛛，弄得自己整日心神不宁，回想起来就难受，并因此走进了马健文的咨询室。她说，自己小时候曾看过一本儿童读物，里面有一只放大的蜘蛛图片。看到清晰可见的绒毛和节肢，她突然浑身冒汗，尖叫着把书扔掉。再问下去，丽华说出了当前生活中的一个困扰：一个已婚的中年男领导经常给她暗送秋波，这让她觉得恶心，却又敢怒不敢言，只得忍气吞声。整件事给她带来的烦躁情绪在梦境中呈现了出来，那个令她作呕的男领导在梦中化身为最厌恶的蜘蛛意象。

“海浪”揭示内心深处的恐惧及兴奋。海浪是一种压倒性、难以阻挡的梦境意象，还象征着令人惊叹的创意或放大的情绪。当生活、工作中遇到各种阻力、困难的时候，情感上承受的痛苦就会体现在梦里的海浪上。这还可能象征着早已习惯的生活结构突然发生变化，感到无从下手、束手无策。当然，海浪也可能反映着内心的兴奋感。

英国心理学家安东尼·史蒂文斯表示，有些梦可能提供生病的最初线索，临床有许多真实案例。他举例说，曾有人梦见“有什么东西在体内爆炸了”，后来就诊断出主动脉瘤；有位女性梦到自己用各种方法想把堵塞的排水管打通，却一再失败，醒来后感到下腹痛，后来诊断出胆结石。梦还与一些疾病的发作有关，因为做梦时处于快速眼动睡眠阶段，自主神经功能和激素水平起伏不定。研究显示，曾有心律不齐、偏头痛、夜间哮喘在不愉快的梦境后立即发生的实例。

不过，并非所有的梦都有现实意义，偶尔做噩梦也不是说健康一定存在问题。张黎黎说，正确看待梦境的意义尤为重要。通过梦境的表达，人们释放了很多在现实中不能任意去呈现和表达的内在潜意识，不必因噩梦而慌张，也不要因怪梦而担忧。梦境只是将潜意识进行意识化的一个过程。我们应该感谢梦境，帮着呈现和释放了压力，因而不会将攻击外化，也不会因负面情绪而打破现实正常的生活，才能使负面能量得以释放。

建议大家及时觉察为什么会做这样的梦，不要恐慌或胡思乱想。觉察到当下情绪后，可选择正确、积极合理的方式来释放，比如向信任的人倾诉、运动、爬山等，也可睡前通过冥想方式引导自己进入愉悦的梦境。▲