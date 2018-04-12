主要功效：健脾、益气、燥湿

推荐人群：雨水季节，风寒潮湿导致头身、关节不适者。

材料：苍术5克、白术5克、米泔水600ml、瘦肉100克、蜜枣半粒（1~2人量）。

烹调方法：将瘦肉洗净切片，苍术、白术洗净备用，备制米泔水（第一遍淘米时不要搓洗，轻轻去掉米中灰尘，第二遍淘米时用力搓洗，留取搓洗后的淘米水），在瓦煲中放入米泔水，将苍术、白术放入后武火煮开，接着文火继续煲半小时，最后放入肉片、蜜枣煮15分钟，起锅时加入少许食盐调味。

汤品点评：阴雨天气潮湿不爽，很多风湿疾病容易复发，今天给大家推荐一款具有温化寒湿的汤水。汤中苍术，具有燥湿健脾、祛风散寒的功效，可用于脘腹胀满、泄泻、水肿、风湿痹痛、风寒感冒等症，苍术外可祛风湿之邪，内可化脾胃之湿，故为燥湿健脾、祛风之要药，但由于其性味辛燥，用米泔水烹调可减缓其燥性；白术性温味甘苦，具有健脾益气、燥湿利水的功效，可用于脾虚食少、腹胀泄泻、水肿等症。苍术善于运脾燥湿，补养之力不足，白术善于补脾益气，补多于散，两者同用，补运兼施；由于此汤水偏温，若有湿热或者阴虚内热者不宜食用，寒湿阻遏（例如关节、脘腹冷痛、畏寒肢冷、大便溏泻、小便清长）者食用尤佳。

推荐：广东省中医院临床营养科