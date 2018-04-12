警惕！有一种“帕金森”与年龄无关

目前帕金森病在我国仍处于认知度低、就诊率低、诊断率低的“三低”状态。南方医科大学中西医结合医院脑病科主任陈俊抛教授提醒，日常有些小细节可提示帕金森病，如果有起步困难、迈小碎步、转弯吃力等情况，就应提防帕金森病。

此外，大家都知道帕金森病多发于老年人，是一种退行性疾病。但很多人不知道的是，如果其他情况导致了脑损伤，也可能出现与帕金森病一样症状的“帕金森综合征”，这个疾病的发病与年龄无关，年轻人也可能发生。

帕金森综合征≠帕金森病

陈俊抛介绍，帕金森病是神经系统老化引起的疾病，大脑分泌多巴胺不足，无法维持人体的正常运动功能，出现静止性震颤、行动缓慢、身体发僵、慌张步态等症状，多见于60岁以上的老年人；而帕金森综合征可出现在年轻人身上，主要由于脑部炎症、缺血、外伤、血管病等因素，使得接收多巴胺的受体受损而出现。

帕金森综合征与帕金森病有相同的四大典型症状：静止性震颤；肌肉僵直；慌张步态、行动迟缓；面无表情。陈俊抛强调，运动迟缓或减少再加上静止性震颤、肌强直、姿势平衡障碍三者之一，可作出帕金森病的初步诊断。帕金森综合征人群通常出现脑部损伤，大多以脑缺血为主，而帕金森病可通过核磁共振看到脑黑质萎缩。

在早期治疗上，帕金森综合征与帕金森病用药有所差异，前者以受体激动剂为主，后者则以补充多巴胺为主，后期治疗两者均为联合用药，受体激动剂联合多巴胺同时补充。

手抖≠帕金森病

很多人对于帕金森症状陷入一个定义上的误区，认为只要是手抖或者是身体抖动都可能是帕金森。据陈俊抛介绍，虽然约70%的帕金森患者以震颤为首发症状，但帕金森病的震颤有个前提，是静止性的，多始于一侧上肢远端，静止时出现或明显，随意运动时减轻或停止，精神紧张时加剧，入睡后消失。静止性震颤典型的表现是“搓丸样”震颤，部分患者可合并姿势性震颤。所以如果有些患者一开始出现双手同时手颤的症状往往不是帕金森病。

还有一些疾病的症状也会出现手抖症状，比如老年性震颤、老年舞蹈症等，另外甲亢病人也会出现震颤。所以，手抖≠帕金森病。陈俊抛建议，如果发现有肢体抖动的情况，咨询专科医生非常有必要，不能“视而不见”，但不必“惊慌失措”。

家人关怀有助治疗

帕金森病属于进展性疾病，需要终身治疗，目前还没有根治的方法。帕金森病的治疗要采用综合治疗的手段，主要包括药物治疗、手术治疗、康复治疗、神经心理治疗等。帕金森病应坚持规范治疗，有效控制症状可提高生活质量，患者可正常工作生活，对寿命不会造成严重影响。

陈俊抛提醒，帕金森病的患者由于肌肉僵硬、运动障碍，日常生活存在诸多不便，因此家人的关怀和照顾对患者的治疗起到积极的作用。

第一，在心态上，帕金森病的患者要保持一个积极乐观的心态，家属要多和患者进行沟通，营造一个宽松、和谐的家庭气氛。

第二，在饮食上，患者要改掉一些不良习惯，比如喜欢长期摄入高热量、高脂肪的食物。多摄入一些粗纤维的食物和其他清淡通肠的食物，如西瓜、香蕉等。

第三，要加强体育运动及脑力活动，选择变化较多、比较复杂的运动形式。为防止手指关节的畸形，可反复练习握拳和用力伸手指的动作；应经常进行身体侧弯、转体运动，注意腹肌锻炼及腰背肌的锻炼，多走走弯曲的石子路等。

第四，在生活中，尽量避免接触有毒化学药品，如杀虫剂、除草剂、农药、锰、汞以及有毒气体等。（记者周洁莹 通讯员吴佳仪）