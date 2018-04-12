李伯是高血压老病号，前段时间医生刚给他换用了硝苯地平控释片来降压，血压控制得挺好，但两脚却出现了浮肿。去医院检查，医生说很可能是硝苯地平所引起的。李伯百思不得其解。水肿，就是组织间液增多了，如果某些药物能使细胞外液量增多，或使血管内、外液体交换失衡，都会引起水肿。常见的容易引起水肿的药物，主要有以下6类：

1.钙拮抗剂，如硝苯地平、非洛地平、氨氯地平等。水肿多发生于胫前、踝部。常静坐工作的病人容易发生外周水肿，晚间尤为明显。外周水肿与钙拮抗剂扩张血管的作用有关。

2.糖皮质激素类药物，如氢化可的松、泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼龙、地塞米松等。长期大量应用糖皮质激素可引起水盐代谢紊乱，使肾小管对钠离子重吸收增加，导致水钠潴留，出现药物性肾上腺皮质功能亢进，如全身浮肿、满月脸、水牛背、向心性肥胖等症状。

3.胰岛素及口服降糖药。胰岛素引起的水肿多发生于开始治疗阶段，常见于面部和双下肢水肿。口服降糖药，如胰岛素增效剂罗格列酮、吡格列酮可引起轻到中度水肿，并伴有体重增加。

4.非甾体类抗炎药。该类药物可抑制前列腺素合成，引起水钠潴留，造成水肿。吲哚美辛、布洛芬、萘普生、双氯芬酸、美洛昔康可引起下肢水肿。长期大剂量服用阿司匹林也可引起水肿。此类药物应避免长期大剂量应用。

5.降压药。卡托普利可引起面部和手足部水肿。氯沙坦、替米沙坦也可引起水肿。美托洛尔、卡维地洛可致水钠潴留而引发水肿。利尿剂，如呋塞米（速尿）虽然是一种治疗水肿的常用药物，但有些特发性水肿的妇女较长时间应用呋塞米之后反而会使水肿加重。故长期使用此类药物应逐渐减量停药, 以免骤然停药而引发水肿。

6.性激素、口服避孕药及蛋白同化剂。雌激素及雄激素可造成水钠潴留，引发水肿。口服避孕药中含有雌激素；蛋白同化剂如苯丙酸诺龙具有弱雌激素样作用，故均可引起水肿。

药物性水肿一般于用药后发生，停药后逐渐消失，主要表现为局限性水肿，如下肢、面部水肿，严重者会出现全身水肿。一旦发生了药物性水肿，应先就诊进行水肿原因排查，轻度的药物性水肿通常不用治疗, 严重时限盐、利尿，对症治疗，一般在停药后均能消失。▲