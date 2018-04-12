为啥不育不孕率上升？三大原因导致女性不孕

数据显示，近20年来我国不孕不育率由3%攀升至10%左右。湖南省妇幼保健院妇科主任、不孕不育中心主任廖湘玲教授表示，不孕不育率的上升，与生理疾病、环境污染、生活习惯等因素有关。来自临床的数据显示，过早的性生活、反复性流产、妇科疾病等是导致女性不孕的主要原因。

“‘全面二孩’政策的实施，对妇科手术及保护女性生殖健康、生育功能等提出了新的要求。”廖湘玲表示，这也提醒女性朋友从养成良好的生活习惯开始，保护好自身的生育功能，不要让任性和无知给自己和家人带来遗憾。

个案：两次宫外孕，她双侧输卵管切除

提醒：过早而无知的性生活可能导致不孕

24岁的小景（文中患者均为化名）走进廖湘玲的诊室时，并不清楚自己年少时经历的两次人工终止妊娠手术给她带来了什么。

据小景的妈妈介绍，小景分别在16岁、17岁有过意外怀孕。不幸的是，两次都是宫外孕，被送到医院时，小景都发生了失血性休克。为了挽救小景的生命，在两次紧急手术中，医生分别摘掉了小景的一侧输卵管。

现在小景结婚一年了，一直没有怀孕的迹象，家人催她到医院检查。在诊室里，小景告诉医生，她15岁就初尝禁果，两次意外怀孕她都不知道，直到痛得厉害时才被送到医院。在交谈中廖湘玲发现，小景并不知道两次手术后她已失去了自然怀孕的机会。

“在门诊中，我们经常碰到这种过早开始性生活的女性，最小的只有12岁。”廖湘玲痛心地说，这些孩子大多不知道如何保护自己，更不知道年少时的无知可能给自己未来的人生带来多大的伤害。

廖湘玲表示，由于青春期少女生殖器官发育尚不成熟，外阴及阴道都很娇嫩，阴道短、表面组织薄弱，性生活时可能因为处女膜的严重撕裂、阴道裂伤等发生大出血；不洁的性生活还可能使病原微生物、污染物等进入阴道，造成尿道、外阴部及阴道的感染，如果感染上行至盆腔就会引起盆腔炎、输卵管炎，后者会引起输卵管堵塞，造成输卵管积水或者脓肿，很可能导致终身不孕。此外，意外怀孕后，很多孩子不敢告诉父母，往往到一些不规范的隐秘诊所去做人工终止妊娠手术，更可能导致感染发生。

值得警醒的是，宫颈疾病呈现年轻化的趋势，有的宫颈癌患者只有20岁左右，这和过早性生活、性生活不洁以及性生活紊乱等因素高度相关。如果女性出现阴道出血、白带增多、疼痛、下腹肿块等症状，应立即就医。

个案：婚前多次意外怀孕，婚后怀不上了

提醒：反复性流产可能导致不孕

余玫和现在的老公阿雄是大学时的恋人。经历了8年的爱情长跑，两人终于修得正果。然而，结婚一年多，余玫一直没有怀上孩子。

就诊时，余玫告诉廖湘玲，他们确定恋爱关系后一直有性生活。因为阿雄不喜欢戴避孕套，结婚前她曾多次怀孕，因为当时年龄还小又没有结婚，每次她都选择了人工终止妊娠。同样的手术，她做了5次。

经检查，余玫患有盆腔炎，炎症殃及输卵管，因输卵管堵塞导致不孕。廖湘玲表示，反复性流产是目前临床上导致女性不孕的最主要原因之一。因为频繁地接受人工终止妊娠手术，容易引起感染，造成慢性盆腔炎、输卵管堵塞，同时会损伤子宫内膜，术后还可能形成宫腔粘连。

反复性流产对女性的长期影响是不可逆的。这些女性往往会出现内分泌系统紊乱、月经不调甚至生育能力受损等远期危害，造成继发性不孕。

个案：一次手术后，她失去了生育二孩的机会

提醒：接受妇科手术前需明确表达生育需求

36岁的蒋冬3年前查出多发性子宫肌瘤，因为肌瘤的生长速度较快，在医生的建议下，蒋冬接受了子宫肌瘤切除手术。当时，蒋冬是一个8岁孩子的妈妈，也没有向医生提出想再生育一个宝宝的想法。医生从疾病的角度出发，为蒋冬实施了手术。近两年，看着身边的好朋友一个个怀上了二孩，蒋冬也想再怀个孩子，却怎么也怀不上。

廖湘玲表示，对患有子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病的患者来说，接受手术对其生育功能会有一定程度的影响；病情严重的，医生会以确保疾病治愈为先，所实施的手术可能会使受术者失去生育功能或生育功能受损。

需要提醒的是，此类患者在接受手术前，应该向医生表达保留生育功能的要求。医生会根据患者的要求，尽可能选择最合适的治疗方式。

此外，在手术前，有生育需求的患者最好进行卵巢功能评估；35岁以上的女性，还可以通过术前取卵、冻卵等方式保存生育功能。

延伸阅读

试管婴儿只是最后的选择

“并非每一对不孕夫妇都需要做试管婴儿，它只是最后的一种选择。”廖湘玲表示，现在一些年轻夫妇很焦急，备孕几个月后未能怀孕，就想通过辅助生殖技术怀上孩子；很多高龄女性更是要求放弃其他治疗，直接采用试管婴儿技术，但对症治疗、自然受孕依然最为理想。

廖湘玲表示，事实上，夫妻保持规律的性生活，一年内自然妊娠的几率为86%，两年内自然妊娠的几率为96%。目前临床上认为，只有在规律性生活一年以上未能受孕的，才能诊断为不孕。在这段时间内，除了备孕前的检查，其他有创检查如输卵管造影等都不需要做。对于35岁以上仍有生育需求的女性而言，这个时间可以缩短至半年。

“女性不孕症除了原发性不孕外，发病原因多与人工终止妊娠、妇科疾病、精神压力大等因素有关。”廖湘玲建议，不孕症患者应首先看助孕门诊，找准病因、对症治疗。事实上，女性朋友患上轻微的输卵管炎症、输卵管轻度积水、轻度盆腔粘连、子宫内膜异位症等，很多时候通过简单的临床干预即可解决，还是可以自然受孕的。

此外，自然受孕的女性，体内会自动形成黄体分泌黄体酮，一般无需保胎治疗，自然流产率也要低得多；通过辅助生殖技术怀上孩子的女性，必须应用大量黄体酮保胎，保胎的痛苦可想而知。

专科名片

湖南省妇幼保健院

不孕不育诊治中心

湖南省妇幼保健院不孕不育诊治中心是省内第一家公立医疗机构的不孕不育诊治中心，整合了与不孕不育相关的优势学科（包括不孕不育生殖内分泌科、生殖中心、妇女保健科、放射介入科、中医妇科、遗传科、超声科等）。目前，该中心拥有专业技术人员244名，其中高级职称54人、中级职称77人、博士7人、硕士46人。

该中心能够开展不孕不育（包括男性、女性）、月经病、多囊卵巢综合征、女性内分泌疾病、复发性流产、子宫内膜异位症、生殖系统发育异常等疾病的诊疗；能进行输卵管显微外科手术，腹腔镜下输卵管整形术、多囊卵巢打孔术、子宫内膜异位症病灶清除术、孕期和非孕期的宫颈环扎术以及宫腔镜下诊疗宫腔内疾病；能够开展促排卵治疗、夫精人工授精、体外受精-胚胎移植、输卵管介入再通、输卵管超声造影、胚胎遗传染色体检查、中西医结合康复治疗等一系列不孕症诊治技术，为广大有生育要求的夫妇提供不孕不育、助孕、优生优育及相关疾患的规范化综合治疗和个体化治疗。

专家名片

廖湘玲

职称职务：国家二级教授、主任医师，湖南省妇幼保健院妇科主任、不孕不育中心主任、妇科内分泌中心副主任。中国女医师协会湖南省分会常务理事、湖南省女医生协会生殖健康与不孕不育专业委员会主任委员。

业务专长：对妇科疑难复杂疾病的诊治经验丰富，在妇科内分泌、不孕不育、多囊卵巢综合征（PCOS）、反复性流产等领域有独特的造诣。

门诊时间：周三、周五全天