最近，还有一则文章登上了微博热搜。文章称，“练拉丁舞让孩子早熟”。理由是：拉丁舞基本都是双人舞，需要异性相互配合，动作穿着都比较火辣，舞台表演必须使用化妆品。

记者调查

究竟这些传言靠不靠谱，重庆晚报记者走访了江北、渝中多家拉丁舞培训机构。

位于江北区五里店的一家拉丁舞培训机构钱老师带记者参观了她教学的儿童拉丁舞培训课，一个班15个孩子都是女生。她介绍，儿童拉丁舞入门级都是独立练习舞蹈动作和形体训练，只有高段培训才考虑男女配对。进入高段往往需要花费大量时间，对于仅仅希望培养孩子兴趣爱好的家长来说，往往坚持不到该阶段。

对于化妆品，钱老师介绍，只有舞台表演时才化妆，但这样的登台表演次数很少。

医生解读

没有直接联系

中华医学会儿科专委会委员熊友华说：“舞蹈本身与性早熟没有直接联系。性早熟发病原因很多，比如有内源性和外源性发病之分。”

熊医生表示，内源性主要指一些身体疾病导致的性早熟。“外源性方面，比方说饮食结构不太合理，经常食用一些含有大量激素的肉类食品或是豆制品。还有一些孩子因为过早接触成人世界，比如影视作品等，可能导致性腺发育提前启动。”

熊医生表示，一些性早熟是假性的，父母不用过分担心。“如果是假性的，做一些调理可以恢复到正常。如果是真性的，就要进行医学干预，否则可能对孩子的学习和以后的身高产生影响。”