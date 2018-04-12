“明前茶”陆续上市 如何选购、健康品茶？

“待到春风二三月，石垆敲火试新茶”。清明刚过，“明前茶”已陆续上市。近日，安徽省食品药品监管局发布消费提示，提醒广大消费者科学选购、健康品茶。

选购有学问

想要挑选到好茶叶，需要掌握大量的茶学知识，如各类茶叶的等级标准、价格行情以及茶叶的审评、检验方法等。普通饮茶之人可以从嫩度、条索、色泽、整碎和净度5个方面来判断茶叶的好坏。

嫩度是决定茶叶品质的基本因素，可通过外形来审评，比如，龙井的外形就要“光、扁、平、直”。条索是各类茶具有的一定外形规格，如炒青条形、珠茶圆形、龙井扁形、红碎茶颗粒形等。茶叶色泽与原料嫩度、加工技术、产地、季节有密切关系，各种茶均要求色泽一致、光泽明亮、油润鲜活。如果色泽不一、深浅不同、暗而无光，则说明原料不均、做工差、品质劣。整碎和净度方面，主要看匀整性以及是否有碎末、茶梗等。

了解保质期

除普洱、黑茶等陈化后价值较高外，其他茶还是以新鲜为佳，如绿茶，保质期在常温下一般为一年左右。如果控制好温度、光线、湿度，存放得当，其保质期还会适当延长。

判断茶叶是否过期，主要通过以下几点：一看它是不是发霉，是否出现陈味；二看绿茶是不是变红，汤色是否变褐、变暗；三品滋味，看浓度、收敛性和鲜爽度是否下降。另外，散装茶叶储存最好不要超过18个月。

冲泡要讲究

很多消费者比较担心茶叶的农药残留问题，如何解决这个问题呢？第一，提倡洗茶，洗茶的方法是用沸水冲注茶叶，将壶中茶水轻轻摇动数次，再滤茶去水。这样不仅能洗涤尘沙，还能除去部分易溶于热水的农药残留和重金属物质。第二，避免长时间冲泡，更不要一杯茶从早泡到晚，因为在两个小时内，茶叶所含的不溶于水的残留农药成分如铅等大部分不会析出。第三，不要嚼吃茶叶。