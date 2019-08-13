安徽读者杨先生问：我发现，有些人喝茶前先把茶洗一下，但也有人说，这样做容易洗掉茶叶的精华。想问专家，到底要不要洗茶？哪些茶需要洗？

原国家茶叶质检中心教授级高级工程师沈红教授答：洗茶又叫“醒茶”，即让沉睡或尘封的茶叶通过与空气和水分的接触苏醒过来，重新焕发出茶叶的本质以便冲泡饮用。醒茶在整个冲泡过程中，对茶叶内在品质的表现起着决定性作用，对后面的冲泡及口感有直接的影响。要不要洗茶应根据茶叶品种而定。

乌龙茶、铁观音、大红袍等由于加工时间较长，工序复杂，在制作过程中难免会混入灰尘和污垢。喝之前最好洗一下，有助去除茶叶表面的杂质，并且这类茶的叶子较为粗大，在沸水中，对人体有益的物质不会立即溶解。但很多采用芽头做的比较嫩的茶，比如绿茶、白茶、黄茶等，则不需要洗茶。因为这些茶洁净程度高，耐泡度低。一遇沸水，茶叶中有益人体的营养物质就会迅速溶解，洗茶会让这些有益成分流失掉。

洗茶方法主要有两种，一是冲洗法：品茶前，将适量茶叶投入泡茶器具，注入开水（90℃以上），2~3秒后，迅速将水倒掉。二是刮沫法：冲泡茶叶时，先将适量茶叶投入泡茶器具，注水时采用悬壶高冲的手法，一次性将开水注满泡茶器具，这时茶汤会有丰富的泡沫产生并漂浮在茶汤表面，把浮沫刮掉即可。▲