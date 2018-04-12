警惕陈茶翻新 如何鉴别“翻新茶”

春花烂漫惠风和畅，正是品饮春茶的好时光。随着各类春茶逐步采制上市，不少茶友已经迫不及待地一尝新鲜。但是，市场上还存在浑水摸鱼的“翻新茶”。那么，如何鉴别“翻新茶”呢？

国家一级评茶师、安徽农业大学茶与食品科技学院副教授刘政权介绍，“翻新茶”并不是茶学术语，而是一种市场概念，主要指储存一段时间的茶叶（主要为绿茶）经过一定的加工处理后让消费者以为是新茶，从而达到扩大销售和增加利润的目的。

刘政权表示，消费者有知情权，把陈茶作为新茶销售有欺诈之嫌。另外，陈化后的茶叶要做成新茶，造假者只能在色泽和香气上通过人为添加其他非茶物质达到以假乱真的效果。十余年前，这种违法行为较多，但随着监管力度的加大，近年来已很少见到这种情况。尽管如此，消费者仍要警惕非法添加铅铬绿等工业染料的“翻新茶”行为。铅铬绿常用于油漆、塑料、涂料等工业领域。早在2008年原卫生部公布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单（第一批）》中，铅铬绿就已上榜。

科信食品与营养信息交流中心副主任钟凯介绍了几个鉴别铅铬绿染色茶叶的小技巧。比如：观察茶汤颜色——因为铅铬绿不溶于水，用铅铬绿“美容”的陈茶，泡出来的茶汤偏黄且不太清亮；仔细查看茶叶——有些茶叶表面有白色毫毛（如碧螺春），如果用了铅铬绿，毫毛会变绿，如果翻炒不均匀，叶片上还会留下明显的绿点。

“如果没有违规添加色素等物质，‘陈茶’其实并不可怕。”刘政权解释，对于中小叶种绿茶来说，如果保存适当（如低温保鲜储存），放置几个月后，其维生素C、茶多酚、氨基酸的含量虽会有所减少，但咖啡因含量总体稳定，因此只是风味不及新茶而已。而对于云南大叶种晒青绿茶（俗称生普）及其他部分茶类，适当存放能够实现茶多酚等物质转化，由此可提高产品的品饮价值。“因此，如果仅是陈茶和新茶拼配一起销售，且都在保质期内的话，几乎是没有安全隐患的。”刘政权说。但他还是建议消费者不要贪图便宜，要到有信誉的商家购买茶叶。