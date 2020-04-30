春风啜茗时，与春茶赴一场浪漫之约

“待到春风二三月，石炉敲火试新茶。”对于爱茶的人来说，春茶喝的不仅仅是一杯茶，而是整个曼妙的春天。

相传茶圣陆羽尤爱春茶，每逢春天都深入农家，采茶觅泉，评茶品水，并将优质茶叶带回亲手制茶。在他所著的《茶经·三之造》开篇便提到：“凡采茶，在二月、三月、四月之间。”由此可见喝春茶的习俗在中国由来已久。目前中国成年人喝茶比例为45%，我国绿茶消费量为世界第一，红茶第二。

“茶”字拆开来，草字头是二十，中间人是八，木字拆开是八十，三者相加是108，人活到108岁就称为“茶寿”。国人自古就有喝茶养生的传统，春天阳气生发，适当饮春茶，可清心降火明目。近年来，关于茶叶的多项研究均表明，喝茶具有抗癌、保护心血管、防辐射、抗过敏、防老年痴呆等多种健康功效。中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员陈宗懋曾言：“饮茶一分钟，解渴；饮茶一小时，休闲；饮茶一个月，健康；饮茶一辈子，长寿。”

“一瓯春露香能永，万里清风意已便。”春茶，从大自然中来，带着新春的活力。端一杯春茶，观色翠绿，嗅味清香，在一盏新绿中感受春风十里，让浮躁的心变得和春天一样澄澈、清明。

淡中有味茶偏好，清茗一杯情更真。品茶，品的不仅是茶，是自然，也是岁月，更是心情。“无由持一碗，寄与爱茶人。”在春风和煦的日子里，让我们和春茶共赴一场健康和浪漫之约吧！