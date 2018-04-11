小孩经常眨眼揉眼 当心过敏性结膜炎

最近，10岁的小伟总喜欢眨眼、揉眼，父母以为孩子得了抽动症，心急不已，赶紧带他到厦门市中医院眼科检查。到了眼科，经医生检查后发现原来是过敏性结膜炎惹的祸。 眼科医生介绍，类似这样的情况在门诊中经常遇到，当孩子出现眼痒、眼红、频繁眨眼等症状时，家长们应多加注意，及时辨别孩子是不是患了过敏性结膜炎。

厦门市中医院眼科主任林媛介绍，眼睛接触过敏原后出现过敏症状，就是过敏性结膜炎。常见的过敏原有花粉、尘螨、霉菌、动物的毛屑等。患了过敏性结膜炎常会出现眼痒、眼红、有分泌物出现、流眼泪等症状。如果父母发现孩子频繁眨眼睛，也要引起重视，因为过敏性结膜炎也常引起频繁眨眼。过敏性结膜炎通常分为五大类:常年性、季节性、春季卡他性、特异性、接触性。其中，与儿童有关的主要是常年性、季节性和春季卡他性三种过敏性结膜炎。

对过敏性结膜炎治疗最理想是针对过敏原治疗，但是多数是不能及时找到过敏原的。因此，和对付其他过敏性疾病一样，过敏性结膜炎多数要对症处理。针对急性过敏反应引起的痒、红、水肿等症状，可滴抗过敏滴眼液如色甘酸钠、奥洛他定、依美斯汀滴眼液等。如经治疗症状还无缓解，眼红、奇痒的时候，可短期滴用激素类眼药水，等病情稳定后，再改用较温和的抗组织胺药水巩固治疗。也可配合使用扑尔敏、开瑞坦等口服抗过敏药物。眼睛奇痒难忍时，冷敷(冰敷)也是短暂止痒的好方法:用冰冷的毛巾或纱布敷于双眼，时间为每次15分钟—20分钟，一天3次—4次。

林媛强调，过敏性结膜炎有一定的遗传性，如果孩子小时候患过湿疹、哮喘，说明孩子易过敏。在生活中家长应留意孩子是否有过敏性结膜炎的表现。

在学校，老师看到孩子眼睛红了，容易以为孩子是患有红眼病，家长可以带孩子到医院诊断，若不是红眼病，而是过敏导致的，是不会传染的，可以正常上学。（记者 刘蓉 通讯员 李琪彬）