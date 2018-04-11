滥用眼药水患上青光眼 医生提醒:眼药水应遵医嘱使用

黄女士今年42岁，福建晋江人，全家在浙江绍兴做生意，一家人眼睛都很好。半年来，黄女士开始视物模糊，到厦门眼科中心就诊时，右眼视力剩下0.3，左眼视力仅有0.05。视力下降这么多，她万万没想到会是因为眼药水导致的青光眼。

一年前开始，黄女士经常感觉眼疲劳、眼酸。看见店里的小姑娘都在用一款日本的眼药水，在朋友圈里代购的也挺火爆，她也跟风买了好几种。眼药水用起来效果的确很明显，眼疲劳眼酸的症状很快就消失了。但是黄女士很快就感觉视力逐渐下降，动辄眼红，刚滴完眼药水是不红了，过几天又红了，她就接着滴，也根本没想过要去看眼科医生。这大半年，她还不自觉地爱揉眼睛，她爱人甚至说“经常一揉就是好几个小时”。

今年春节前，黄女士去绍兴当地医院就诊，医生诊断为左眼白内障和青光眼。回福建过年时，在厦门眼科中心青光眼科室，检查结果把全家吓了一跳，黄女士双眼眼底视神经已经出现损坏，其中左眼较为严重，右眼视力只剩下0.3，左眼视力只有0.05，左眼眼压高达40.1mmHg（正常眼压值为10mmHg-21mmHg），瞳孔直径6mm（成人瞳孔直径一般为2mm-4mm）,对光的反射也欠灵敏。青光眼科室的王玉宏主任诊断黄女士为“双眼继发性青光眼、双眼并发性白内障”，必须马上住院进行手术治疗。

王玉宏为黄女士的左眼进行了青光眼联合白内障的手术，术后，黄女士的裸眼视力就提高到了0.08，矫正后视力能达到0.25。黄女士的右眼目前可以先进行药物控制，后期根据情况再考虑进行手术。

分析患病的原因，黄女士认为和自己长期不当使用眼药水及个人体质有关。

【提醒】

眼药水使用别太频繁

王玉宏强调，黄女士没有弄明白眼部为什么充血、疲劳，就买眼药水来滴。而她所使用的眼药水里的主要成分是盐酸四氢唑啉，属于肾上腺素类药物，可以收缩结膜的毛细血管，所以滴后红血丝会很快消失，但这种“退红”只是暂时的，几个小时后又会重回“眼红”状态甚至加重，频繁使用还会导致依赖，这种成分还有轻度扩瞳作用，有导致部分人特别是中老年人急性青光眼发作的潜在危险。更糟糕的是，黄女士使用的眼药水里有号称能“抗过敏”的成分，这类眼药水通常含有激素，长期使用容易造成眼压升高，导致激素性青光眼、激素性白内障。

临床上，王玉宏曾接诊过不少因为眼药水使用不当而导致青光眼的患者。滥用眼药水，也可能导致干眼症、结膜炎等眼病。他特别提醒，眼药水最好是遵医嘱进行使用，滴前先了解具体成分。若使用后症状还是没有缓解，或需要使用的次数偏多（每天超过4次），应到医院就诊。（记者 刘蓉 通讯员 吕十元）