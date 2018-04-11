研究：深度大脑刺激疗法可能会降低食欲助减肥

据美国“侨报纽约网”4月9日报道，科学家发现，治疗帕金森症、癫痫、抑郁症等症状的深度大脑刺激疗法，会刺激大脑降低食欲，进而使得患者体重减轻。

在成年后的大部分时间里，安娜(Anna)都饱受抑郁症的折磨且一直在寻找能改善症状的治疗手段。作为最后一根稻草，神经学医生决定孤注一掷向她大脑内植入一个电子设备，这种侵入式疗法称为深度大脑刺激疗法，已开始广泛用于帕金森症和癫痫等病症的治疗。

据BBC报道，这一疗法不仅明显改善抑郁症，还带来了另一项意想不到的好处——卓越的减肥效果。减掉的体重超过之前接受过的任何疗法：每个月减掉的体重要比接受肠道旁路手术后多2.8千克。安娜的主治医生神经学家蒙特(Thomas Munte)称，此项疗法的首要目标是控制抑郁症，减肥则是"次要目标"。在她身上，二者之间似乎存在某些关联。

随着与安娜类似的治愈病例逐渐增多，深度大脑刺激疗法对抑郁症甚至肥胖症的有效性将得到确定。但蒙特表示，大脑刺激疗法远非一种普及性肥胖症治疗手段，往往在其他手段均束手无策的情况下才作为最后的治疗武器使用。这是一种费用高昂的侵入性手术，因此不适用于大多数肥胖者。

它最适用于对食物上瘾的肥胖症患者。在俄勒冈研究院从事减肥研究的神经学家尤库姆(Sonja Yokum)是研究这一领域的专家。她说，食物能激发大脑中的上瘾过程，其神经症状和其他上瘾性失调症，例如酒精上瘾和毒品上瘾非常相似。但值得担忧的是，某些人由于其独特的大脑结构，患病风险要高于其他人。(实习编辑：周思敏 审核：田瑞哲)