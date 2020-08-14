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坚持九点，大脑老得慢

2020年08月14日08:26 来源：人民网-生命时报

身体衰老的同时，大脑认知功能也会下降。日常生活中有些习惯，能在一定程度上延迟大脑退化的进程。近期，美国“健康”网站对此进行了总结。

记日记。阅读和写作最能保持大脑健康和活跃。以前，人们常用笔记本写日记；现在，更多的人常在微博、微信等社交媒体记录生活，同样有益大脑。美国犹他州立大学老年医学家发现，一生坚持写日记的人，患老痴的风险降低了53%。

护听力。听力下降与大脑老化有关。美国约翰·霍普金斯大学耳鼻喉科专家发现，有听力损失者，听力障碍与认知能力加速下降30%~40%。这可能是因为努力倾听的压力使大脑负担过重，或者听力丧失导致社会孤立。

少饮酒。根据美国国家防止酒精滥用与酒精中毒研究所的研究显示，喝一点酒也会造成认知功能障碍。美国罗格斯大学神经科学家发现，酗酒会使人脑细胞的生成数量减少40%。

骑车戴头盔。美国华盛顿大学医学院行为科学家发现，有创伤性脑损伤（TBI）病史者患上痴呆症的风险比大脑没有损伤者高24%。骑车或做危险运动时，一定要保护好头部。

多去健身房。瑞典哥德堡大学的流行病学家通过骑动感单车来检测女性的体能。结果显示，体能水平高者比水平中等者患老痴的风险降低了88%；前者出现痴呆症状的时间比后者晚11年。

玩益智游戏。经常向思维功能发起挑战（如阅读、猜字谜或玩数独游戏）对大脑功能有益处。

学习新事物。学习新事物时，神经元之间建立新的联系，增强大脑功能。这就像提前把更多钱存入了养老金账户，退休后大脑功能开始衰退时，就能利用之前的储蓄了。

注重友谊和亲情。和朋友在一起时，更容易保持头脑敏锐。美国拉什大学社会学家研究显示，社会活动得分每高1分，认知能力的下降速度就减缓47%。社交是缓解压力和减少孤独感的主要方式。

每晚睡眠保证7小时。老人睡眠越少，大脑衰老越快。新加坡国立大学医学院发现，睡眠时间少的人身体有损伤，认知能力也下降。但注意，睡眠过多也会伤大脑。对于大多数成年人，每晚7小时睡眠最佳。（萧忠彦 编译）

(责编：许心怡、崔元苑)


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