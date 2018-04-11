睡不着睡不醒都是病 盘点睡眠误区

睡不着、睡不醒、失眠、多梦、打鼾……很多人误以为这些是常见的睡眠状态，是睡眠的自然反应，殊不知这些都是睡眠障碍的症状，换句话说，都是一种病。据世界卫生组织统计，全球睡眠障碍率达27%，外在或内在因素导致的睡眠障碍疾病高达89种。而在中国，根据我国睡眠研究会发布的调查显示，高达5成的网友承认有睡眠问题。可以说，睡眠障碍问题不容忽视。在第18个世界睡眠日到来前夕，千龙网记者采访睡眠科专家，盘点常见的睡眠认识误区。

误区一 睡不着、睡不醒是正常的？

年纪大了睡不着、睡觉轻，上了年纪的人容易出现这样的状况。可人们常常不以为然，认为这都是年龄大了会产生的自然状态。

今年36岁的王先生是一名IT行业工作者，虽人在北京，过得却是“美国时间”。“年轻时熬夜熬习惯了，如今想早睡也睡不着，白天喝点咖啡喝点茶，熬一熬就过去了。” 算一算王先生的睡眠时间，一天不到5个小时。晚上睡不着，白天靠熬，这样的睡眠方式可行吗？

北京朝阳医院呼吸睡眠中心主任郭兮恒说，这是错误的，如果总是睡不着那就是一种病。随着年龄增长，人们所需的平均睡眠时间也在逐渐缩短，但至少要保证6个小时以上，最关键的是要注意睡眠质量。

相反，睡眠是不是越多越好呢？答案同样是否定的。睡眠时间过长同样也会出现一些问题，如后半夜容易醒、醒得过早、醒后感觉不解乏等。很多年轻人晚上睡不好，早上赖床或者白天补觉，这一觉是否就补上了呢？

郭兮恒说，很多人觉得补觉之后反而更没精神，因为大脑在睡眠过程中处于整体的抑制状态，大脑和全身的肌肉不能得到及时唤醒，整个人就会没有精神，疲乏无力。“建议大家每天保持规律作息，白天适度运动，拥有良好的睡眠质量。”

误区二 打呼噜代表睡得香？

一沾枕头就睡着，一睡着就打呼噜。郭大妈一提到自己的老伴，就以“呼噜王”称呼。“呼噜震天响，叫都叫不醒，睡得可香了！”

打呼噜可不是睡得香的标志，这也是一种病。打呼噜在医学上称为打鼾，是上气道存在狭窄的重要标志，而上气道狭窄严重的打鼾者往往会发生阻塞性睡眠呼吸暂停。

据郭兮恒介绍，此类人群往往会因为打鼾导致睡眠频繁中断，深睡眠时间显著减少。因此，睡觉打呼噜的人往往醒后感觉疲惫，有的人白天还昏昏欲睡。“当发现亲朋好友出现上述症状时，要提高警惕，及时就医，进行睡眠监测、诊断和治疗。”

误区三 吃安眠药和喝点酒可治失眠？

“实在睡不着就吃片安眠药吧！或者喝点酒也行！”每当睡不着时，身边的人总是这样支招。可随意吃药和喝酒是对的吗？答案也是否定的，这样的行为存在极大的安全隐患。

事实上，安眠药可以在短时间内帮助缓解压力和焦虑的情绪，从而能够拥有更好的睡眠质量。不过，安眠药存在一定的成瘾风险，吃药需在医生指导下进行，不可私自使用。其次，引起失眠的原因和疾病有近百种，每个人的体质都不同，如果不听医嘱乱吃药，很有可能药不对症，不但不能缓解失眠，还可能出现其他副作用。

此外，正常情况下，人喝酒后会感觉到疲倦和昏昏欲睡，于是很多人推测喝酒有助于睡眠。专家郭兮恒说，不可否认，喝酒对于最初入睡确实有一定帮助，但是随着酒精代谢，它往往会在后半夜导致人频繁觉醒，睡眠断断续续，造成睡眠整体时间的缩短，甚至引起多梦。因此，经常在睡前喝酒虽可短暂产生昏沉想睡觉的作用，表面上看对睡眠有帮助，但其实是影响了睡眠深度，久而久之会加重失眠。

释疑：睡眠不好有何危害？

研究表明，睡眠障碍会影响人的学习、记忆、情感等，导致心理疾病的增加，而长期睡眠障碍是导致慢性疲劳综合征、高血压、冠心病、糖尿病、脑血管病的重要原因之一，可使中风危险增加4倍，肥胖症、癌症危险陡增。每年因睡眠相关疾病和治疗不当导致的医疗费用、人身伤亡及操作失误等，给社会和家庭造成严重的后果和高昂的经济负担。

睡眠之所以重要，是因为睡眠几乎占据着生命的三分之一时间，是生命所必须的过程，也是机体复原、整合和巩固记忆的重要环节，更是健康不可缺少的组成部分。睡眠过程中也可以出现各种障碍性疾患，睡眠的好坏直接影响着人们的生活质量、工作效率。

郭兮恒表示，过去人们往往对睡眠问题有许多认识误区，更缺乏健康睡眠的科学认识。对于患有睡眠障碍的患者，不仅需要通过规律作息获得高效率睡眠，也应及时就医，一旦出现问题要科学治疗，包括睡眠卫生教育、刺激控制疗法、睡眠限制疗法、认知治疗等等。同时，睡眠问题的诊断和治疗不仅是单学科，其涉及到呼吸科、耳鼻喉科、心血管科、神经、内分泌、口腔科、儿科、心理学等多个学科。（记者 欧阳晓娟 于颖）

小贴士：如何获得高效率睡眠

1.白天适当户外活动，晒太阳有助于夜间睡眠。人体体温有节律性，体温下降有助于产生睡意；

2.黑暗环境有助于释放褪黑素，促进睡眠；

3.晚餐少吃，睡前不吃，晚餐以碳水化合物为主有助于睡眠，睡前不宜饮用咖啡、茶和酒；

4.早睡早起对于大部分人来说是更合理，如果你每一天在不同的时间起床，这相当于你每天早晨在倒时差；

5.养成规律的起床和睡觉时间，规律作息，睡眠效率更高。