致病菌识别网今年覆盖全市

通过网络化信息平台对细菌性传染病开展密切监测，有针对性地采取防控措施。昨天，市卫计委召开2018年北京市疾病预防控制工作会，今年本市将完成各区的国家致病菌识别网建设，全市100%区级覆盖。

国家致病菌识别网主要以网络化信息平台为依托，采用病原识别、分子分型、基因组溯源等新型调查分析技术，开展细菌性传染病监测与防控的实验室网络。在全市范围内部署国家致病菌识别网，目的是增强细菌性传染病病原确认、疫情敏感发现以及暴发预警和来源准确判定等技术能力，从而有效处置细菌性传染病疫情，为应对新发突发传染病和保障国家生物安全提供有力技术支撑。今年，本市将完成各区的国家致病菌识别网建设。

本市还将不断提高对重点、新发、输入性传染病的早期识别能力和处置能力；进一步规范学校、托幼机构的传染病工作，会同教育部门完善定期督导机制，主动适应走班制等教育体制改革对现行防病模式的挑战；固化艾滋病感染者绿色转诊工作模式，探索利用“互联网+物联网”模式提高发现艾滋病及感染者的能力；成立北京市预防接种技术支持中心，搭建特殊体质儿童免疫规划管理网络，强化疫苗预防疾病作用等。（记者 刘欢）