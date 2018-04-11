春茶该如何挑选与鉴别？

春茶，一般指由越冬后茶树第一次萌发的芽叶采制而成的茶叶。通常是茶叶刚长出两片芽尖，而叶子并没有完全展开。春茶分早春茶，中春茶和晚春茶。由于气候的原因，我国南北分布较广，气候异常太多，因而茶叶分类不能一概而论！都知道春茶贵如油，春茶品质比较高，那么我们在买春茶的时候我们应该如何挑选与鉴别？

观外形

春茶的叶子一般裹得较紧，显得肥壮厚实，有的还有较多毫毛，色泽鲜润，香气浓郁而新鲜。夏茶和秋茶则叶子松散，颜色暗，香气平和，与春茶有很大区别。

察汤色

茶叶在贮藏过程中，构成茶叶色泽的一些物质，会被缓慢分解或氧化，使绿茶的色泽变得枯灰无光。而隔年茶茶褐素的增加，则会使绿茶汤色变得黄褐不清，失去原有的新鲜色泽；春茶冲泡时茶叶下沉较快，香气浓烈持久，滋味醇厚；夏茶和秋茶在冲泡时茶叶下沉较慢，香气不高。

品茶香

在贮藏过程中，茶中的各类构成味道的物质，有的分解挥发，有的缩成不溶于水的物质，因此不管何种茶类，新茶的味道都醇厚、鲜爽，而陈茶喝起来淡而不爽口。

看茶底

茶叶泡完后，新茶茶底绿中带黄，显鲜嫩，而隔年茶茶底偏黄，没有鲜嫩感。

针对消费者可能遭遇的“染色茶”，专家表示，染色的茶叶往往显得过于鲜艳。消费者购买时，可把手指用冷水浸湿，然后捏一下茶叶，如果手指很快留下明显绿色痕迹，就说明有问题。将这种茶叶冲泡后，如果茶水颜色碧绿，放置一段时间后有比较明显的分层现象，这种茶叶就很可能是“染色茶”。（孟德才）