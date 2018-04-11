双皮奶突然爆炸女子险“毁容”这些食物别进微波炉

双皮奶又滑又甜十分可口，可是，会爆炸的双皮奶你见过吗?

近日，广州一女子在的龙小姐在下班以后约朋友去吃甜品，点了一碗窝蛋双皮奶，没想到她刚用汤匙撩了一下找双皮奶里的蛋，正准备送到嘴巴开吃，眼前双皮奶居然炸了!“炸蛋”双皮奶威力挺大的，不仅眼睛受伤红肿看不清东西，龙小姐的脸部、颈部还有手臂都被烫伤了。

经了解这是由于，甜品店的学徒操作不当所致把窝蛋打在双皮奶之后放进微波炉加热，比平常多加了一分钟，这加热多出来的一分钟，导致窝蛋双皮奶变“炸蛋”双皮奶。

所以小编在此提示大家凡是粘稠度比较高、凝固状的食品，微波加热的时间不能过长，一般不要超过一分钟，另外也可以尝试水浴加热，和蒸锅常压加热的其他加热方式。而以下这些物品万万不能放进微波炉。

鸡蛋+微波炉变“炸弹”

沈阳市第五中学物理教师王智铭(据沈阳网)：在锅里水煮鸡蛋，是从外到里加热，鸡蛋内部不会产生大量气体，内外压强是平衡的。而微波炉加热鸡蛋，是内外同时加热，这样内部会产生更多热量，里面的水分也会瞬间变成高温高压的水蒸气无法散去，这很可能引起爆炸。

有时候鸡蛋虽然在微波炉里没有炸，但别高兴得太早，它还可能会在拿出来的瞬间或者咬下去的瞬间，由于内部热空气迅速释放而发生炸裂。

众多网友的经验表明，用微波炉无论是热生鸡蛋、热熟鸡蛋、热带壳的鸡蛋还是不带壳的鸡蛋，都发生过不同程度的爆炸事件，所以千万不要存在侥幸心理加热鸡蛋。

除了鸡蛋，凡是带硬壳、或者带皮的密封食品、或者密封的容器，如果用微波炉加热，必须先开封，否则加热时都会容易发生爆裂。

铁制器皿也是危险品

中国家用电器研究院研究员徐鸿(据维普资讯)：金属器皿与微波炉的内胆靠近时会引起放电，这就是我们有时看到微波炉中冒出火花的原因。

发出的微波经过金属的反射，会像光遇到镜子一样被全部反射回去，这就像用探照灯照镜子反把自己的眼睛灼伤。与这个例子一样，如果微波炉里放入金属，会烧坏微波炉。

微波炉加热最好用陶瓷、玻璃或标注“可微波加热”的微波炉专用塑料容器。

用金属锡纸包装的食品也别用微波炉加热

部分液态奶、饮料和一些熟食所用的包装袋中，含有金属锡纸。金属锡纸也会反射微波，而且在微波炉内加热时会燃烧，前面说的那位使用微波炉加热牛奶造成脸部烫伤的女士，估计就是这种情况，应当先拆了包装再加热。