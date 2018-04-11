北京今年将是手足口病“高峰年”  做准备别中招！

从本月起，北京市将进入手足口病的高发季节。按照每两年为一个流行周期，预计今年手足口病全国和本市的整体发病流行强度均将高于去年。

昨日，疾控局局长毛群安在会上介绍，近些年来，全国手足口病形势也呈现了隔年高发的特点，预计今年全国手足口病整体流行的强度将高于去年，也就是说2018年将是高峰年。最近监测发现3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，病例报告数开始上升，这预示着手足口病逐渐进入流行期。

从北京市疾控中心了解到，根据本市近年的监测结果，每年4-6月是手足口病的高发季节。此外，10-11月还可出现一个次高峰。按照每两年为一个流行周期，预计2018年本市报告发病人数将高于去年。疾控专家提醒，家长应特别加强儿童手足口病的预防，尤其是3岁以下的小孩更容易发展为重症病例。

预防：非典型的手足口易忽视——

江苏省妇幼保健院最近接诊了一个两岁的手足口病患儿，因疱疹不明显，差点被耽搁。据家长介绍，孩子起初咳嗽、流涕、食欲不振，家长以为是普通感冒，就给他吃感冒药，没好转，且出现发热症状，赶紧到医院就诊。

江苏省妇幼保健院护理部主任周琴介绍，像上面这个病例，属非典型的手足口病疱疹，小而疏，不仔细观察，一般难以发现。虽不易察觉，但如治疗不及时，也可能引起严重后果。周主任特别提醒，有些类型的手足口病发病急，可能在短期内转为危重型，所以要注意以下症状：持续高热不退、精神差，呕吐、肌肉震颤、抽搐、呼吸心率增快、出冷汗。如发现，应立即送医院。

护理：手足口病患儿家长记住五句话——

北京佑安医院感染中心护士长、主管护师黄玉华提醒患儿妈妈要在五个方面注意。

预防交叉感染。轻症宝宝不必住院，在家休养，宝宝的房间要定时开窗通风，保持空气新鲜，家人不要在室内吸烟。

卧床休息一周。患病宝宝一周内应卧床休息，多饮温开水，家长不能因症状轻再将孩子送学校、托儿所或幼儿园。

饮食清淡吃流食。宝宝可能因发热、口腔疱疹，不愿进食，所以饮食要清淡可口、易消化，口腔有糜烂时多吃些流食。大些的宝贝，饭前饭后要用淡盐水漱口，不会漱口的小宝贝，妈咪可用消毒棉棒蘸淡盐水轻轻擦拭口腔。

衣服被褥要清洁。宝宝衣着宽大、柔软，常更换;剪短患儿指甲，必要时包裹患儿双手，防止抓破皮疹;臀部有皮疹的婴儿，随时清理宝宝的大小便，保持臀部清洁干燥。

多饮水勤观察。此病一般为低热，可让宝宝多饮水，无需特殊处理，如体温超过38.5℃，需在医生指导下服退热剂;宝宝出现恶心、呕吐、烦躁、发热、嗜睡时及时就医。





