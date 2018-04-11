高糖饮食加快皮肤衰老 学学国外七种抗皱方法

当你吃大量的糖和精制碳水化合物如白米饭、面包和面食时，身体内的血糖水平会变高。如果长期保持这种状态，糖分子与蛋白质(包括皮肤中的胶原蛋白)永久结合，发生糖化反应，这种反应是由于消耗过量的糖，从内部损害皮肤，使皮肤过早老化、没有弹性、产生皱纹、脸色变黄。

美国营养学会杂志上发表的一项研究，研究人员研究了居住在不同国家的453名成年人的饮食，发现那些食用更多鱼类，橄榄油和豆类的人比那些吃更多肉类、黄油、高脂牛奶和糖的人的皱纹更少。

饮食和生活方式的选择会影响皮肤糖化作用的速度，过多的食用精制碳水化合物、吸烟、常吃加工食品和肉类、过量酒精以及常吃油炸过的食物都是高血糖负荷饮食。

令人高兴的是，一旦蛋白质被糖化后是可以被修复的。以下是一些保护你的皮肤免受高糖饮食的方法。

1、尝试地中海饮食

这种类型的饮食侧重于新鲜水果和蔬菜，全谷物和瘦蛋白，以减少炎症，并提供充足维生素 A、C和E。

2、慢慢做饭，低温烹饪

在低于120℃的温度下烹饪食物还可以最大限度地减少糖毒素的形成，因此尽可能尝试蒸汽、烩、煮或炖。用柠檬汁或苹果醋腌制过的食物可以帮助延缓甘油毒素形成，在烧烤时可以试着使用。

3、喝绿茶

应该每天喝一两杯绿茶，绿茶是一种强大的皮肤保护剂，它可以刺激胶原蛋白的生成具有抗糖化作用。

4、多吃香料

香料也可以用来帮助抗衰老，比如姜黄、肉桂、丁香、姜、大蒜等几乎所有香料均具有抑制糖基化终产物产生的能力，这要归功于其抗炎和免疫促进作用以及血糖平衡特性。

5、增加肌肽的摄入量

肌肽是一种氨基酸，已被证明可以保护免受糖基化终产物的破坏。可以通过摄入更多的鱼、有机奶酪和鸡蛋来增加氨基酸肌肽的膳食水平。β-丙氨酸和组氨酸都是肌肽的前体，石榴、苜蓿、胡萝卜、芹菜、黄瓜、菊苣、大豆、鲑鱼和大蒜中都含有这些成分。

6、多吃膳食纤维

多吃鹰嘴豆，扁豆，豆类和大多数蔬菜等食物富含纤维，这不仅有助于消化健康，而且还有助于调节抗糖化的血糖水平。这些素食菜肴，具有较低的糖基化终产物。

7、多吃浆果和柑橘

鲜艳的糖基化终产物抑制浆果含有丰富的纤维，抗氧化剂和维生素C，有助于皮肤紧致，减少细纹和皱纹的出现。这些也有助于促进抗皱的透明质酸的生成。葡萄柚、橘子和西红柿中含有的成分都有助于透明质酸的分解。（杨丽萍/编译）

